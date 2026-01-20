Sénégal: Magal de Porokhane - 928 éléments déployés pour la couverture sécuritaire (Officiel)

Porokhane — La Police nationale compte déployer neuf cent vingt-huit éléments dont 800 issus du Groupement mobile d'intervention (GMI) pour assurer la couverture sécuritaire du Magal de Porokhane, a annoncé, lundi, le commissaire divisionnaire Souleymane Bâ, chef du service régional de la sécurité publique de Kaolack (centre).

Le Magal de Porokhane, un événement religieux dédié à Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), est prévu le 29 janvier prochain.

La Police dit prévoir 102 éléments du service national de sécurité publique ainsi que des agents du commissariat central de Kaolack, du commissariat urbain de Nioro du Rip et du commissariat d'arrondissement de Ndorong.

Selon M. Bâ, 16 agents de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), 10 éléments du service des renseignements et une unité de lutte contre la délinquance et le terrorisme font aussi partie de ce dispositif sécuritaire devant être déployé à Porokhane du 27 au 31 janvier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le commissaire divisionnaire a fait cette annonce lors de la réunion d'évaluation des préparatifs de ce événement religieux, une rencontre présidée par le gouverneur de la région de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt.

Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, président du Comité d'organisation et des chefs de services régionaux ont pris part à cette rencontre.

La Gendarmerie nationale, quant à elle, va déployer 600 éléments, du 25 au 31 janvier.

Un dispositif léger est déjà déployé sur les lieux abritant ce Magal, pour assurer la sécurité des dignitaires religieux dont Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, khalife général des mourides.

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNP) sera également de la partie avec ses 205 éléments dont des femmes qui seront déployées au niveau du "daara" (école coranique) Mame Diarra dont les pensionnaires sont toutes des filles.

Les sapeurs-pompiers y seront avec 40 véhicules d'intervention, 10 camions d'incendie, 11 ambulances dont deux médicalisées, un véhicule de secours routier, deux camions-citernes de 30 mille litres chacun, d'un camion grue et d'un médecin pour des consultations médicales gratuites.

En plus de quinze millions de francs CFA en médicaments qu'elle va mettre à la disposition des organisateurs, la direction régionale de la santé (DRS) va pour sa part déployer 400 agents de santé, 40 ambulances et un hélicoptère médicalisé, une antenne médicale avec l'unité mobile du ministère de la Santé et l'Hygiène publique, ainsi que des postes médicaux avancés (PMA), avec des séances de sensibilisation sur place.

Des dispositifs seront également installés pour la lutte contre la tuberculose et le paludisme, sans compter que la surveillance épidémiologique sera renforcée.

"A travers cette réunion, il s'agit d'évaluer le niveau de mise en œuvre des engagements qui ont été pris par les services régionaux à l'occasion de la réunion du Comité régional de développement (CRD) du 3 décembre 2024", a expliqué le gouverneur.

A l'issue de la réunion d'évaluation, un sentiment de satisfaction s'est dégagé parce que, pour l'essentiel, les engagements pris sont en cours d'exécution ou l'ont déjà été, s'est réjoui l'autorité administrative.

"Lors de la réunion du CRD, les membres du Comité d'organisation avaient insisté sur la durée de séjour des éléments de la force publique qui, d'habitude, séjournaient à Porokhane entre trois et quatre jours. Mais, cette fois-ci, cette durée est portée à cinq jours", a souligné Mouhamadou Moctar Watt.

Pour ce qui est de l'électricité, notamment pour l'entretien de la moyenne et basse tension, "95c/o des travaux sont déjà réalisés", et il ne reste plus que l'entretien des postes électriques, ajoute-t-il.

Pour la question de l'approvisionnement en eau potable, l'Office des forages ruraux (OFOR), en rapport avec la Division régionale de l'hydraulique, va mobiliser 26 camions-citernes dont une cohorte de dix camions-citernes qui sera mise en place dix jours avant l'événement, pour assurer le remplissage des bassins à l'intérieur des concessions.

"Toute la crainte se trouve dans l'organisation et la mobilisation de la logistique roulante, mais des assurances et des garanties nous ont été données par les responsables des services concernés", a rassuré M. Watt.

Serigne Bassirou Mbacké Porokhane a remercié, à travers le gouverneur de la région de Kaolack et les services régionaux impliqués dans l'organisation du Magal, les pouvoirs publics pour leur accompagnement.

Se disant "très rassuré", le guide religieux, président du Comité d'organisation, s'est dit "satisfait" de l'engagement des services de l'Etat et de l'état d'avancement des dispositifs prévus.