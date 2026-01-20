Maroc: Session ordinaire du Syndicat de la santé publique

Le secteur de la santé est l'un des domaines socioéconomiques les plus controversés du fait des problématiques de bien-être de toutes les catégories sociales notamment les plus défavorisées matériellement. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il se retrouve fréquemment au centre des polémiques opposant de larges pans de la société aux institutions en charge de sa gestion.

C'est ce qui suppose la nécessité de l'accompagnement vigilant de son développement par les instances étatiques et les institutions représentatives en charge de soutenir son action tout en préservant la qualité de ses prestations. Et cela ne peut se réaliser en l'absence d'institutions représentatives à même de préserver la noblesse de son action, en l'occurrence une formation syndicale capable d'oeuvrer à le doter d'institutions sociales en charge de le soutenir dans un climat de bien-être optimal.

C'est dans ce sillage que se déploie l'action du Syndicat national de la santé qui a tenu samedi dernier, à Casablanca, la première session de son conseil national, session du «défunt Nour Ach-Chaâr Al Bouhtouri», rassemblant les militants de cette formation syndicale, venus de toutes les régions et provinces du Royaume.

Par ailleurs, cette station organisationnelle est le premier rassemblement de ladite structure syndicale faisant suite à son 9ème Congrès national et regroupant les militantes et militants qui ont saisi cette occasion pour mettre en avant l'action et les positions de l'Union socialiste des forces populaires, déployées face à l'hégémonisme gouvernemental tripartite.

Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire national du syndicat, docteur Karim Belmqaddem, n'a pas manqué d'adresser un vibrant hommage en saluant hautement l'affluence des acteurs de la formation, venus des quatre coins du pays, soulignant que cette présence considérable traduit authentiquement l'appartenance intrinsèque et la fidélité assidue à l'organisation syndicale de la santé publique.

Le responsable du syndicat national de la santé n'a pas manqué de saisir cette occasion pour hautement saluer, au nom de l'ensemble des congressistes, Mohamed Dahmani, président du 9ème Congrès national et ancien secrétaire national, pour sa présence et son déploiement assidus dénotant, entre autres, de l'enracinement de cet édifice syndical depuis 48 années.

Là-dessus, docteur Karim Belmqaddem a abordé le contexte de l'organisation du Conseil national indiquant que cela s'inscrit dans un contexte national et sectoriel très sensible marqué particulièrement par l'hégémonisme de la gestion gouvernementale in cursive dominée par d'étroites considérations politiques et politiciennes au détriment du traitement des profonds dysfonctionnements impactant profondément le système de la santé.

Par ailleurs, le dirigeant syndical a souligné que le Syndicat national de la santé publique, membre fondateur de la Fédération démocratique du travail, ne cesse de mettre l'accent sur le fait que la prolifération de ces groupements en l'absence de garantie claire de tous les droits et acquis et d'engagement à la mise en oeuvre de l'accord du 23 juillet 2024 ne peut qu'occasionner la perte de confiance et la déperdition des fondements de la réforme attendue du système de la santé...

D'autre part, abordant le volet organisationnel, Belmqaddem a indiqué que la première session du conseil national est tenue au milieu du processus de parachèvement de la mise en place des structures et instances conçues par le 9ème Congrès national, en mettant en avant que les membres fédéraux ont assuré par leur déploiement une réelle renaissance organisationnelle de l'histoire du syndicat.

Dans cette même veine, docteur Belmqaddem a mis en avant que le syndicat national de la santé publique peut être considéré comme une école de l'action syndicale pionnière, via la mise en place de la commission nationale de l'arbitrage et la déontologie et la commission nationale du contrôle financier, étant des organes de contrôle contribuant à la consolidation de la gouvernance interne...

Par ailleurs, l'intervenant a longuement abordé l'ensemble des volets relatifs à l'organisation et la structuration des instances du syndicat tout en mettant l'accent sur l'importance de ce volet quant à la pérennité et la performance de l'action déployée par les différentes composantes de cette organisation.

Par la suite, il fut procédé à la mise en place et au renouvellement des structures et instances organisationnelles du Syndicat national de la santé publique...