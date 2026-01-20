Maroc: Quand la mémoire amazighe se mue en langage visuel

Dans le Moyen Atlas, la mémoire ne se limite pas à la seule tradition orale. Elle s'aperçoit dans les petits détails du quotidien : outils, couleurs, vêtements, et tous ces modes de vie accumulés par des générations, témoins du lien entre l'homme et son environnement naturel et culturel. Une mémoire parfois silencieuse, mais capable d'évoquer tout un univers de valeurs et de symboles.

A cet effet, une exposition ethnographique présentée le week-end dernier au Centre culturel Abou El Kassim Zayani de Khénifra a offert l'opportunité de réinterpréter le patrimoine amazigh, au-delà du volet festif. À travers un parcours visuel, l'exposition a permis aux visiteurs de découvrir le mode de vie des habitants du Moyen Atlas, mettant en lumière l'ingéniosité des artisans qui transforment les éléments naturels en outils alliant fonctionnalité, beauté et symbolique.

En fait, les objets exposés, dont des vêtements traditionnels, des outils ethnographiques, des tableaux et des écritures en tifinagh, ne sont pas présentés comme des objets figés, mais comme des témoignages vivants d'un mode de vie diversifié.

Dans ce sens, Ahmed Hamid, membre de la Fondation Esprit Ajdir de l'Atlas, a indiqué que cette exposition s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités culturelles visant à faire découvrir aux visiteurs et aux personnes intéressées la diversité culturelle et le patrimoine amazigh que recèle le Moyen Atlas, leur permettant d'explorer et de comprendre le mode de vie qui a façonné la vie des habitants de la province de Khénifra.

Cette exposition ethnographique entend mettre en lumière la mémoire quotidienne de la région, en tant qu'espace historiquement caractérisé par la diversité, la coexistence et le métissage culturel, a-t-il dit, notant que les objets exposés reflètent une relation harmonieuse entre la population et son environnement, basée sur le travail, la patience et la créativité.

L'exposition a offert un aperçu du quotidien des habitants de la région, mettant en lumière des éléments liés aux volets domestique, artisanal et agricole, notamment le célèbre tapis Zayan, des ingrédients de cuisine traditionnels et des outils du quotidien qui façonnaient la vie des familles et de la société.

Pour sa part, le président de l'Association "Lamassat Fanniya", Mahjoub Najmaoui, a indiqué que la participation de l'association à cette exposition vise à mettre en lumière l'intérêt des arts visuels pour la culture amazighe, en tant que patrimoine civilisationnel riche offrant aux artistes une multitude d'univers à explorer.

Le tifinagh, les tapis et les vêtements amazighs, avec leurs couleurs vibrantes et leurs symboles expressifs, captivent le regard du visiteur lambda comme celui de l'artiste, de par leur poids esthétique et symbolique, a-t-il noté.

Organisée par la Fondation Esprit Ajdir Atlas en partenariat avec des acteurs institutionnels et de la société civile, cette exposition témoigne d'une tendance croissante à valoriser le patrimoine amazigh comme un bien culturel vivant et une composante essentielle de l'identité marocaine, riche de ses affluents et ses expressions diverses.