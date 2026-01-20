Maroc: Présentation de l'ouvrage 'Le Maroc dans les relations internationales - Regards sur les affaires mondiales' de Tajeddine El Houssaini

L'ouvrage intitulé "Le Maroc dans les relations internationales : regards sur les affaires mondiales" du professeur de relations internationales et de droit économique à l'Université Mohammed V, Tajeddine El Houssaini, a été présenté vendredi à la Bibliothèque nationale à Rabat, en présence d'un parterre de chercheurs et d'universitaires de diverses disciplines et sensibilités intellectuelles.

Ce livre de deux volumes constitue une référence analytique retraçant l'évolution de la place du Maroc sur la scène internationale entre 1984 et 2017. L'auteur y propose des approches croisées, mêlant perspectives académique, politique et médiatique, tout en mettant en lumière les principales mutations internes, régionales et internationales ayant façonné la présence diplomatique du Royaume.

Il aborde également la période 2018-2019 à travers un accent sur la dynamique du positionnement marocain en Afrique et les transformations des relations du Royaume avec les grandes puissances, tout en s'arrêtant sur les développements liés à la cause nationale, dans le sillage du soutien international grandissant à la marocanité du Sahara.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole, M. El Houssaini a souligné que la publication est une compilation des principales questions intéressant la diplomatie marocaine à l'échelle internationale, qu'il s'agisse de thématiques strictement politiques ou à caractère économique, social et culturel.

Les quelque 200 intertitres que compte l'ouvrage dans ses deux volumes illustrent un modèle parmi d'autres de l'interaction de la diplomatie marocaine avec la scène internationale, a-t-il indiqué, estimant que le rôle du chercheur en relations internationales consiste à "baliser la voie pour le citoyen afin de lui permettre de comprendre les affaires mondiales et de trouver sa place dans le débat et la prise de décision".

L'auteur a fait observer que les relations internationales ne relèvent pas exclusivement du ressort des spécialistes, notant que la prise de décision constitue une responsabilité collective qui dépasse les seuls acteurs politiques ou économiques.

Par ailleurs, M. El Houssaini a relevé que le sport est devenu un levier essentiel permettant aux Etats de gagner en rayonnement dans un ordre international aux équilibres fluctuants.

De son côté, le président du Club diplomatique marocain, Abdelouahab Bellouki, a affirmé que l'ouvrage traite avec profondeur et objectivité de la place et du rôle du Maroc au sein de la communauté internationale "selon une approche scientifique rigoureuse", relevant que l'auteur appréhende les relations internationales comme "une science analytique imbriquée avec la politique, l'économie, le droit, l'histoire et la culture, et non comme une simple narration des événements".

Le livre met en évidence la réussite du Maroc dans la construction de l'image d'un pays respectueux de la légalité internationale et défenseur de ses causes avec fermeté et constance, tout en s'ouvrant sur son environnement régional et international, dans une logique de coopération gagnant-gagnant et de partenariat constructif, a-t-il noté.

M. Bellouki a également relevé que l'ouvrage soulève des interrogations fondamentales sur l'avenir des équilibres mondiaux et propose une lecture lucide des dynamiques des mutations internationales accélérées, en mettant en exergue le rôle croissant du sport comme vecteur de rapprochement et de solidarité entre les peuples.

Pour sa part, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rabat, Aziz Rouibah, a noté que l'auteur a su conjuguer la rigueur de la pratique juridique et la richesse académique dans l'analyse des questions internationales, tout en intégrant des thématiques non conventionnelles au coeur des relations internationales, insistant sur l'importance d'une "interaction intelligente" avec les transformations en cours.

L'ancien secrétaire général du gouvernement, Idriss Dahak, a estimé à son tour que l'ouvrage met en exergue la capacité du Maroc à préserver une position avancée sur plusieurs dossiers stratégiques, grâce à sa stabilité politique et à une vision renouvelée de ses relations bilatérales et multilatérales.

M. Dahak a, en outre, mis en lumière l'interconnexion entre le secteur de la pêche maritime et la cause nationale, en mettant l'accent sur les dimensions historique et géographique du différend artificiel autour du Sahara marocain, à travers une analyse juridique du concept des "droits historiques" dans le droit international.