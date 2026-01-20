Madagascar: Hakanto Contemporary - Feo porte les voix du pays

Officiellement ouverte au public depuis le samedi, FEO, troisième saison de Hakanto Contemporary, déploie jusqu'au 15 mars 2026 une exploration sensible et citoyenne des voix, des fractures et des espérances de Madagascar.

Officiellement inaugurée le samedi à Hakanto Contemporary, Feo s'affirme comme une saison unique, née d'un contexte national troublé par les événements de septembre et octobre 2025, et répondant à une urgence collective de parole et d'expression. Cette troisième saison, placée sous le commissariat de Joël Andrianomearisoa -- président fondateur, directeur artistique et également artiste de la saison --, n'était initialement ni planifiée ni prévue, mais s'est imposée comme un appel au dialogue pour le pays.

Feo s'articule autour des voix, de la voie et des échos : ce que l'on dit, ce que l'on tente de dire, et parfois ce que l'on ose à peine exprimer. « Feo est résolument politique, poétique et artistique. Mais elle n'est partisane de personne. Elle offre une scène où chacun peut s'exprimer à travers les oeuvres, sa voix, ses actions, ses archives ou les personnages qui ont marqué l'histoire du pays », explique Mickael Rabearison, chargé de la médiation et du développement des publics. La saison se distingue des précédentes par son travail sur l'histoire et les figures historiques malgaches, tout en maintenant l'artiste et la création au centre des échanges.

Du 17 janvier au 15 mars 2026, Feo réunit une quarantaine de protagonistes -- artistes, citoyens, penseurs, associations et témoins -- pour composer une lecture plurielle du présent. OEuvres matérielles, installations, textes et performances dialoguent pour refléter les expériences de Madagascar, ses fractures, ses désillusions et ses espoirs. Feo signifie la voix, les voix et l'écho, une polysémie qui constitue le coeur de cette saison.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lieu indépendant

Parmi les participants figurent Rijasolo, Mahaleo, Rina Ralay Ranaivo, Harivola Rakotondrasoa, Mendrika Ratsima, Christiane Ramanantsoa, Gilbert Rakoto, Bolo, Mahefa Reboza, Bryan Rajesy, Tsiriniaina Irimboangy, Soratra, Gad Bensalem, Andrianina Rajoelisoa, dit Joely, Dah'mama, To Ranaivoharijao pour Tolona, Raymond Rajaonarivelo, Tsiory Razafinorovelo Randrianarivony, Elie Ramanankavana, Bodo et Elie Rajaonarison. À ces créations contemporaines s'ajoutent des archives et des matériaux mémoriels retraçant l'histoire politique malgache, avec des figures comme Philibert Tsiranana, Richard Ratsimandrava, Didier Ratsiraka, Albert Zafy, Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina et Andry Rajoelina.

Portée par Hakanto Contemporary, Feo affirme l'art comme un espace d'écoute, de résonance et de réflexion. Dans un moment où les voix cherchent à se faire entendre, cette saison propose un lieu indépendant, citoyen et culturel, profondément ancré à Madagascar, permettant de regarder le pays en face, sans jugement, mais avec l'attention que mérite toute société en transformation.