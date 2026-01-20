Madagascar: Diana - Quand l'électricité redonne vie à l'artisanat de la campagne

Le projet de Développement des Réseaux d'Énergies Villageoises (D-REV) continue de produire des résultats concrets au sein des communes rurales. Aujourd'hui, les retombées sont visibles.

Au-delà de l'accès des ménages à l'énergie, l'électrification rurale démontre un impact économique direct. En soutenant des activités productives, elle favorise la relocalisation d'activités artisanales à forte valeur ajoutée. Parmi elles figure la fabrication de roues de charrette par les ferronniers ruraux, désormais capables de produire localement et de répondre aux besoins du monde agricole. S'y ajoutent divers ouvrages métalliques indispensables à la population, tels que les grilles de protection et les réchauds.

Dans la région Diana, où l'insuffisance d'accès à l'électricité reste encore un obstacle majeur au développement rural, ce projet est rendu possible grâce à l'appui déterminant de l'Agence française de développement (AFD), ainsi qu'au soutien de plusieurs partenaires financiers de premier plan, dont la Fondation EDF, la Fondation Nexans, le Syndicat départemental des énergies des Côtes-d'Armor (SDE22), Solidae Ville de Paris, Synergie Renouvelable et Valorem.

Mis en oeuvre par Experts-Solidaires, en étroite collaboration avec la JCI Antsiranana, Manofy et Vahatra Center, le projet ambitionne d'apporter une réponse durable et structurante aux défis énergétiques de la région.

La commune rurale d'Antsaravibe, dans le district d'Ambilobe, figure parmi les bénéficiaires du concept de Réseaux d'Énergies Villageoises (REV). Dans cette zone, l'économie locale repose principalement sur une agriculture non mécanisée, à faible productivité. Les avancées observées deviennent aujourd'hui une réalité tangible, car le concept REV vise à transformer durablement le quotidien des populations rurales de la région DIANA grâce à un accès innovant à l'énergie renouvelable.

Acteurs clés

Faute d'électricité, la ferronnerie rurale avait progressivement déserté les villages au profit des centres urbains. La fabrication des roues de charrette, activité essentielle pour l'agriculture et le transport local, nécessitait des équipements lourds, énergivores et techniques, accessibles uniquement en ville.

L'arrivée de l'électricité modifie profondément cette organisation productive. Les ferronniers deviennent ainsi des acteurs clés de la chaîne de valeur agricole en milieu rural. Désormais, ils peuvent forger, souder et ajuster les roues de charrette directement dans leurs villages, au plus près des besoins des agriculteurs et des éleveurs. Ces derniers n'ont plus à parcourir plusieurs kilomètres jusqu'à Ambilobe-ville pour réparer ou remplacer une roue endommagée.

Cette proximité réduit les coûts logistiques, améliore les délais de production et renforce la compétitivité des ateliers ruraux face aux structures urbaines.

Perçue par les communautés locales comme une véritable manne providentielle, cette initiative opère une transformation en profondeur des pratiques artisanales tout en valorisant et en préservant les savoir-faire traditionnels. Désormais équipés d'outils modernes, comme des meuleuses électriques, des postes à souder, des perceuses et des instruments de précision, les ferronniers ruraux gagnent en efficacité et en professionnalisme.