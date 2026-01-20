Madagascar: Pêche crevettière - Les droits d'exploitation lancés

Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB) a officiellement lancé l'attribution de 45 droits d'exploitation pour la pêche des crevettes côtières, une étape importante pour la filière halieutique malgache. L'appel à propositions a été publié fin décembre 2025 et marque une nouvelle organisation des droits de pêche dans le pays.

Chaque droit d'exploitation, attribué individuellement, sera valable dix ans à partir de la campagne 2026 et donnera le droit d'exploiter un navire crevettier, sous réserve d'une licence de pêche. Ces droits sont réservés exclusivement aux sociétés de pêche de droit malgache justifiant d'une expérience suffisante pour assurer une gestion efficace et durable des ressources.

La procédure de sélection s'appuie sur la meilleure proposition économiquement avantageuse pour l'État, selon le ministère. Une réunion d'information a eu lieu le 7 janvier 2026 pour présenter aux entreprises les conditions d'accès, les critères et les nouvelles règles de la pêche crevettière, en préparation du lancement prévu au début du mois de mars 2026, date offic ielle d'ouverture de la campagne.

La pêche de crevettes représente un secteur clé pour les exportations malgaches. Lors de la saison 2024, 38 navires ont capturé environ 3 546 tonnes de crevettes, dont 3 065 tonnes exportées, générant environ 105 milliards d'ariary de recettes d'exportation et 12,1 milliards d'ariary de redevances de licences pour l'État.

Le MPEB souligne que ce nouveau dispositif vise à renforcer les recettes en devises étrangères, garantir une concurrence équitable entre opérateurs et générer des retombées positives pour la population grâce à une meilleure valorisation des produits halieutiques.

La filière crevettière, malgré des fluctuations récentes des volumes et des recettes, reste un pilier de l'économie bleue et un contributeur essentiel à l'emploi dans les zones côtières. La mise en place de ces droits d'exploitation entend professionnaliser davantage le secteur et consolider son rôle dans la croissance économique nationale.