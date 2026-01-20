Madagascar: Jirama - Les travaux d'Ambohimanambola avancent

Le nouveau directeur général par intérim de la Jirama, le général Hajatiana Rasolomanana, a annoncé une série de mesures stratégiques pour renforcer la production et la distribution d'eau et d'électricité à Antananarivo. Ces déclarations interviennent après sa visite de terrain à Mandroseza et au Poste d'Interconnexion d'Ambohimanambola (PIA) le 17 janvier.

Concernant les infrastructures électriques, le général Rasolomanana a déclaré depuis le Poste d'Interconnexion d'Ambohimanambola : « Il n'y a pas de problème majeur dans la production d'électricité pour le moment. Les coupures de courant sont dues au vieillissement des infrastructures et aux effets des conditions climatiques récentes. »

Il a également annoncé que la construction des pylônes en béton, confiée auparavant au secteur privé, sera désormais reprise directement par la Jirama. L'objectif, selon lui, est de « renforcer l'autonomie de l'entreprise, maîtriser les dépenses et améliorer l'accès aux équipements nécessaires pour le réseau électrique ».

Lors de sa rencontre avec les collaborateurs de l'entreprise, le directeur général a insisté sur la responsabilité partagée et la transparence : « Les employés sont chargés de la gestion de la Jirama pour le bien public. L'entreprise appartient à tous les Malgaches, et nous appliquons une tolérance zéro concernant le vol et la corruption. »

Les initiatives et décisions de la Jirama visent à moderniser les infrastructures et à améliorer l'approvisionnement en eau et en électricité à Antananarivo. Les travaux en cours à Mandroseza et à Ambohimanambola avancent, et le général Rasolomanana suit de près leur mise en œuvre.

Lors de sa visite à Mandroseza, le général Rasolomanana a inspecté de près le processus de traitement de l'eau. La capitale fait face à un déficit estimé à 100 000 m³ d'eau par jour. Pour y remédier, deux grands projets sont actuellement en cours. Le premier est l'installation d'une unité de traitement compacte. Le second concerne la construction d'une nouvelle station de pompage. Avec ces actions, la Jirama cherche à répondre aux besoins croissants de la population et à renforcer durablement ses services dans la capitale.