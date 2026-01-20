Madagascar: Le Dr André Rasolo n'est plus

19 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Le monde politique et académique malgache est en deuil. Le Dr André Rasolo, âgé de 82 ans, est décédé samedi. Maître conférencier au sein de la mention Sociologie de la Faculté d'Économie et de Gestion de l'université d'Antananarivo et à l'Université catholique de Madagascar, il était également docteur en science politique.

Il a notamment publié Regards sur la vie politique à Madagascar de 1960 à 2020, une référence sur l'histoire politique du pays, et a été l'initiateur d'un laboratoire de sociologie politique au sein de sa faculté.

Engagé dans la vie politique, le Dr Rasolo a été ministre des Transports sous la présidence de feu Albert Zafy. Il a également été l'un des pionniers du Comité national d'observation des élections (KMF/CNOE) en 1989.

Très impliqué dans les initiatives citoyennes et religieuses, il faisait partie de la plateforme Andrimaso du Conseil oecuménique des églises chrétiennes à Madagascar (FFKM). Monseigneur Samoela Jaona Ranarivelo, nouveau président du FFKM, a salué son dévouement lors d'un culte organisé à l'EKAR Andohalo, soulignant l'impact durable de son engagement pour la politique et la société malgaches.

