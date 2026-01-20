Madagascar: Des thérapeutes asiatiques au pays

De nombreux praticiens malgaches proposent des thérapies issues du continent asiatique. Ils sont au moins une quarantaine, selon le Centre Gaia. L'objectif est de faire connaître ces méthodes destinées à améliorer la qualité de vie, à renforcer la confiance en soi, à stimuler l'énergie ou encore à favoriser l'épanouissement mental.

Cependant, le développement de ces pratiques dans le pays se heurte encore à plusieurs obstacles : la croyance populaire, l'idée que ces soins seraient réservés aux élites, ainsi que le coût des séances.

Pour surmonter ces obstacles, le Centre Gaïa Androhibe organise un événement « Bien-être » sur trois jours, du 23 au 25 janvier, afin de présenter ces pratiques au grand public.

Pour la première fois à Madagascar, une quarantaine de praticiens, malgaches et étrangers, se rassembleront pour présenter des thérapies traditionnelles asiatiques, telles que le yoga, l'acupuncture à l'or, le Qi Gong, les soins énergétiques ou encore l'hypnose.

Selon Irina, fondatrice du Centre Gaia, « l'objectif de l'événement est d'ouvrir l'esprit des participants, de changer les perceptions, et de montrer que ces pratiques sont propres et accessibles à tous, visant à améliorer la santé physique, mentale et le bien-être général ».