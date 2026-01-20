Madagascar: PFL 2e journée - Disciples FC en roue libre

Deuxième victoire d'affilée. En déplacement, Disciples FC de Vakinankaratra a défait 2 buts à 1 Antimo Record d'Atsimo Andrefana sur sa pelouse dimanche au stade Maître Kira à Toliara.

Les trois buts ont tous été marqués en première période. Les hommes du coach Mamisoa Razafindrakoto ont ouvert la marque grâce au but signé Tendry dès la 5e minute. Sans tarder, l'équipe hôte a égalisé, but inscrit par Hector (8e). Joma a été l'auteur du but de la victoire de l'équipe d'Antsirabe. Disciples FC avait arraché sa première victoire contre Mama FC en première journée (1-0). CFFA s'est quant à lui incliné à domicile par 0 à 1 devant Mama FC hier à Iavoloha, but de Fitahiana (86e).

La rencontre s'est déroulée sous une pluie fine et le terrain a été très glissant. L'équipe d'Andoharanofotsy a joué à dix après l'expulsion de Lekadoda (73e). Les Assureurs ont également été réduits à dix dans le temps additionnel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Comme en première période, les protégés de Franck Rajaonarisamba ont raté de nombreuses occasions, surtout dans les vingt dernières minutes. Le Barea médaillé d'argent au CHAN, Gré, en a raté deux, dont un devant le but. L'autre attaquant des Barea, Cristiano, servi à son tour par Gré, a lui aussi envoyé la balle au-dessus de la barre transversale.

Entrée réussie

Après son match nul un partout contre Elgeco Plus lors de la journée inaugurale, l'AS Sainte-Anne a battu hier par 3 à 0 Cospn à Antanikatsaka, à Bemasoandro. Ranto a ouvert le score à la 33e minute. Daurlin a réalisé un joli doublé en seconde période (70e-84e). Ajesaia a, de son côté, assuré son entrée en lice en battant 2 à 1 TGBC d'Atsinanana sur son terrain au stade de Barikamidimy.

Le score a été d'un partout à la pause. Ramody a signé un doublé pour l'équipe d'Antanikatsaka (32e-58e). Mathieu s'offre le but de l'égalisation des Tamataviens (38e). Fosa Juniors FC a arraché, lui aussi, sa première victoire en s'imposant à Mahajanga 1 à 0 hier contre FC Rouge, réalisation de Juninho (88e).

En raison d'une pluie diluvienne, le match entre Elgeco Plus et Uscafoot a dû être interrompu définitivement à la 15e minute. Le terrain a été inondé et impraticable. Le match devrait être rejoué mardi à 10 heures au même stade. Le match entre Tsaramandroso FC de Boeny et Clinique Zanatany FC n'a pas eu lieu.

Ce dernier n'est pas venu jouer la rencontre. L'équipe de Boeny remporte ainsi la victoire par forfait. « Si Clinique Zanatany enregistre deux forfaits, il sera disqualifié de la compétition selon le règlement », a souligné le président de la CFEM, Henintsoa Rakotoarimanana. Suite au désistement de l'AS Fanalamanga, son match prévu contre Cosfa hier à Betongolo n'a également pas eu lieu.

AS Fanalamanga se désiste

Officiel. L'AS Fanalamanga se retire définitivement du championnat. Le secrétaire général de l'AS Fanalamanga football et coordonnateur général des sports au sein de la société, Jean-Claude Blandin Rivosoloniaina, a envoyé une lettre affirmant la décision. « Suite à une décision prise par la nouvelle direction générale de la société Fanalamanga SA, l'équipe AS Fanalamanga ne participera pas au championnat de Madagascar PFL 2025/26.

Cette décision résulte de difficultés organisationnelles internes au sein de la société ». Il a été aussi mentionné que « le club n'est pas dissout... Par conséquent, tout joueur souhaitant rejoindre un autre club devra respecter les dispositions légales et règlements en vigueur concernant les transferts ».