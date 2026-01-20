Madagascar: Rugby à VII/ HSBC Sevens 3 - Les Makis finissent cinquièmes à Dubaï

Les Makis de Madagascar ont alterné le très bon et le moins bon face à des adversaires plus expérimentés. Le tournoi HSBC Sevens 3 est riche en enseignements pour les Malgaches.

Engagée au tournoi de rugby à VII HSBC Sevens 3 face à des nations mieux armées, la sélection malgache a terminé cinquième derrière le Canada, vainqueur du tournoi après son succès 28-10 face à la Belgique, derrière le Samoa, troisième, et Hong Kong, quatrième, après deux journées de compétitions intenses les 17 et 18 janvier à Dubaï.

Les deux finalistes se qualifient pour la prochaine étape HSBC Sevens 2 à Nairobi en février. Durant les deux journées de compétition, les 17 et 18 janvier, Madagascar a montré des éclairs de talent, mais aussi une certaine irrégularité.

Le tournoi avait pourtant mal commencé pour les Makis avec une lourde défaite inaugurale contre la Belgique, 0-24. Dominés dans l'impact et privés de ballons exploitables, les Malgaches n'ont jamais trouvé leur rythme. La réaction a toutefois été immédiate lors de la deuxième rencontre face aux Italiens. Plus dynamiques et plus efficaces offensivement, ils se sont imposés sur le score de 31-19, retrouvant leur jeu de mouvement.

Le troisième match, décisif pour une place en demi-finale de la Cup, a opposé Madagascar au Canada. En quête de revanche après la courte défaite concédée en Pologne l'an dernier, 24-29, les Makis ont longtemps cru à l'exploit.

Un jeu irrégulier

Profitant d'un début de match hésitant des Canadiens, Mickael Rakotomalala a ouvert le score, avant que Jean-Yves Randriamalala ne redonne l'avantage aux siens. À la pause, Madagascar menait 12-10. L'expérience nord-américaine a cependant fait la différence au retour des vestiaires. Plus réalistes, les Canadiens ont exploité les erreurs défensives individuelles malgaches pour s'imposer 24-17.

Reversés dans les matchs de classement, les Makis ont su se remobiliser. En demi-finale de la cinquième place, ils ont dominé la Colombie, 26-10, avant de confirmer en finale face à l'Italie, 31-22. Deux succès convaincants qui leur ont permis de conclure le tournoi sur une note positive.

Si le bilan comptable reste satisfaisant, l'ensemble révèle une équipe encore irrégulière. Capables de séquences de très haut niveau, les Makis peinent à enchaîner face à des adversaires plus constants. Pour Éric Randrianarison, ancien sélectionneur national, le principal point faible observé à Dubaï concerne la défense individuelle.

« L'organisation défensive en ligne est correcte, mais en un contre un, il y a encore beaucoup de travail. Le gabarit reste un handicap, même à VII, notamment contre une équipe comme le Canada », analyse-t-il, tout en soulignant l'importance d'une préparation complète et anticipée. Autant de pistes à exploiter pour permettre aux Makis de franchir un cap. Cinquièmes en Pologne en 2025, ils n'ont pas encore réussi à passer un palier supplémentaire à Dubaï lors de cette édition 2026.