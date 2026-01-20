Madagascar: Jiujitsu Brésilien/Xavier Ranari - Velo échoue au deuxième combat

Première expérience européenne. L'unique représentant malgache, Laingomandroso Xavier Ranarivelo, représentant plutôt l'Icon BJJ Team La Réunion, a été éliminé à son deuxième combat au championnat d'Europe de jiujitsu brésilien. Engagé dans la catégorie Masters 1, ceinture marron -76 kg, Xavier s'est incliné sur le score net de 0 à 12 au deuxième tour, l'équivalent des huitièmes de finale, samedi à Lisbonne au Portugal, devant l'Américain Robbey William Pye, titulaire du grade de ceinture marron au Luiz Palhares Jiujitsu aux États-Unis.

L'Américain de 31 ans est un grand spécialiste de la soumission, enregistrant sept au compteur durant ses neuf derniers combats, outre sa victoire par disqualification de son adversaire et une autre par points en compétitions internationales.

À son premier combat, le fondateur du club 101 Jiujitsu et actuel président de la ligue d'Analamanga de jiujitsu a défait Marcos Rodriguez Castro du Stealth BJJ San Sebastián. Ce sommet européen, comptant parmi les compétitions majeures mondiales, est un véritable carrefour international. Il réunit les guerriers des meilleures académies dans le monde. Les combattants n'y représentent pas leur pays respectif mais plutôt leur académie. La participation de Xavier Ranarivelo repose sur son affiliation au Jiujitsu Icon de La Réunion.