Madagascar: Rugby à XV/Elite Fédérale 2 - Le CRAI d'Ambalavao s'impose dans la douleur

Le CRAI d'Ambalavao Isotry a remporté une victoire précieuse face au XV Beravina d'Itaosy, dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka. Comptant pour la suite de la troisième journée du championnat de Madagascar élite fédérale 2, également appelé Top 20, ce duel s'est soldé par un succès d'Ambalavao sur le score de 30-24, au terme d'un match disputé et contrasté.

La rencontre a tenu ses promesses avec deux périodes bien distinctes. Dominateurs avant la pause, les joueurs d'Ambalavao ont ensuite subi le réveil des rugbymen d'Itaosy, sans toutefois céder dans le final. Donné à 9 heures par Beravina, le coup d'envoi a lancé une opposition intense et engagée.

Après vingt minutes de jeu, la supériorité du CRAI s'est matérialisée au tableau d'affichage. Deux pénalités et un essai non transformé ont permis à Ambalavao de mener 11-3. Beravina a réduit l'écart sur pénalité à la 24e minute, 6-11, mais la pression est restée constante. Juste avant la pause, le CRAI a inscrit un nouvel essai non transformé à la 39e minute pour virer en tête 16-6.

Au retour des vestiaires, Ambalavao a conservé l'ascendant, notamment dans les phases statiques. Le XV Beravina a tenté de réagir, obtenant une pénalité manquée à la 52e minute avant d'en convertir une autre deux minutes plus tard, 9-16.

La domination du CRAI en mêlée a toutefois fini par faire la différence. Après deux mêlées successives, Ambalavao a bénéficié d'un essai de pénalité à la 60e minute, puis a enchaîné avec un nouvel essai à la 62e minute pour porter le score à 30-9.

Réveil tardif

La fin de match a été plus tendue. Le jeu s'est durci et les contacts se sont multipliés. À la 70e minute, le numéro 15 du CRAI a écopé d'un carton jaune, permettant à Beravina de profiter de sa supériorité numérique. Les joueurs d'Itaosy ont inscrit un essai transformé à la 74e minute, 16-30, avant que deux cartons rouges ne soient distribués à la 78e minute, pénalisant chacun un joueur des deux équipes.

Avant le coup de sifflet final, le XV Beravina a marqué un dernier essai pour revenir à 23-30, sans parvenir à renverser la situation malgré le réveil tardif. Solide dans les derniers instants, le CRAI d'Ambalavao a conservé son avance pour s'imposer dans la douleur.

« L'essentiel était de gagner malgré une seconde période difficile. Avec le bonus offensif, nous sommes bien placés pour accéder au tour suivant », a déclaré Alain Andriamihaja, coach du CRAI. De son côté, Edmond Randrianarisoa, entraîneur de Beravina, a reconnu que « le manque de préparation se paie cash ».