Madagascar: Pétanque - Yves Sédrick reçoit le trophée « Boule d'Or 2025»

Meilleur joueur du monde en 2025. Zone Pétanque, le premier média de divertissement 100 % pétanque a remis officiellement à Yves Sédrick Rakotoarisoa, lors d'une courte cérémonie d'environ dix minutes dans la ville de Décines en France, le trophée de la sixième édition de « La Boule d'Or 2025 ». Les résultats de vote des dix nominés effectués par les internautes ont été publiés le 22 décembre 2025.

Âgé de 27 ans, Yves Sédrick a obtenu 1 274 voix. Il était l'un des membres de la triplette vainqueur du Mondial la Marseillaise au mois d'août. La star du club de l'Union bouliste Manjaka (UBM Ambohitrimanjaka), médaillé d'or de pétanque en doublette masculine aux Jeux des Îles de l'océan Indien à domicile en 2023, était l'an passé vice-champion du Masters de pétanque en septembre, champion du tir de précision au Test Event des Jeux mondiaux de Chengdu, vainqueur des tournois estivaux de Saint-Bonnet-le-Château, de Saint-Symphorien-sur-Coise, du Monts Lyonnais et de Mulhouse.

Les initiateurs de l'événement et la maire de Décines ont félicité Yves, pour son parcours exceptionnel et son exploit historique durant l'année 2025 et lui ont souhaité une belle saison 2026. Son compatriote et coéquipier au club de Décines 69, Daniel Jean-François Rakotondrainibe, connu sous le pseudonyme «Zigle», a fini à la seconde place avec 1 020 voix.

Zigle était de son côté champion du monde de tir de précision et vice-champion du monde en triplette en 2024, vice-champion du Masters de pétanque 2025, vainqueur de deux tournois estivaux à Roche-sur-Yon et du Grand Prix de Sens.

Ces deux élites de la pétanque malgache ont débarqué en France il y a dix jours pour rejoindre leur nouveau club de Décines pour un contrat de quatre ans. L'élection du meilleur joueur de pétanque mondial, « La Boule d'Or », a été mise en place il y a cinq ans. Le précédent trophée a été remporté par le Français Jean Féltin.

Celui de l'édition 2023 est revenu au Français Sébastien Rousseau, celui de la version 2022 à l'Italien Diego Rizzi, après celui du multiple champion du monde, le Français Dylan Rocher (2021), et de l'édition inaugurale en 2020 remportée par Bonji Renaud.