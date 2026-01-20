Madagascar: Tennis - Sortie digne de Sarah Rakotomanga face à Sabalenka

La première expérience de Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah dans un tournoi du Grand Chelem s'est soldée par une élimination dès le premier tour. Elle s'est inclinée en deux manches, 4-6, 1-6, face à Aryna Sabalenka, numéro une mondiale.

Originaire d'Antsirabe et 118e mondiale, la Française, invitée par une wild card, n'a pas démérité. Dans un match d'1h17, la Biélorusse a imposé sa loi, confirmant sa domination sur le circuit féminin.

Malgré l'écart de classement, Rakotomanga a montré de belles ressources. Dans la première manche, elle a breaké d'entrée et mis Sabalenka en difficulté, sauvant trois balles de break. Mais la patronne du circuit mondial a immédiatement repris l'avantage, et la Française a fini par céder sur un second break à 4-5, offrant la première manche à Sabalenka (6-4).

Dans la deuxième manche, Rakotomanga a perdu son service dès l'entame, puis a sauvé deux balles de double break. Sabalenka, libérée, a enchaîné cinq jeux pour mener 3-0 avant que la Française ne réagisse. Le break décisif est arrivé rapidement, laissant la voie libre à Sabalenka. À 4-1, la Tricolore a encore résisté sur deux balles avant de céder définitivement sur la troisième. La numéro une mondiale a conclu sur sa deuxième balle de match (6-1) et poursuivra son tournoi face à Anastasia Pavlyuchenkova ou Zhuoxuan Bai.

Cette première expérience du Grand Chelem, si difficile soit-elle, constitue un apprentissage essentiel pour la jeune Française. Elle marque le début d'une carrière prometteuse et lui offrira l'occasion de se mesurer à nouveau aux meilleures lors du prochain tournoi du Grand Chelem, à domicile, à Roland-Garros, du 24 mai au 7 juin.

Pour Sarah Rakotomanga Rajaonah, ce n'est que le début, et le chemin pour rivaliser avec l'élite mondiale vient de s'ouvrir.