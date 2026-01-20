Madagascar: Tennis - Sortie digne de Sarah Rakotomanga face à Sabalenka

19 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La première expérience de Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah dans un tournoi du Grand Chelem s'est soldée par une élimination dès le premier tour. Elle s'est inclinée en deux manches, 4-6, 1-6, face à Aryna Sabalenka, numéro une mondiale.

Originaire d'Antsirabe et 118e mondiale, la Française, invitée par une wild card, n'a pas démérité. Dans un match d'1h17, la Biélorusse a imposé sa loi, confirmant sa domination sur le circuit féminin.

Malgré l'écart de classement, Rakotomanga a montré de belles ressources. Dans la première manche, elle a breaké d'entrée et mis Sabalenka en difficulté, sauvant trois balles de break. Mais la patronne du circuit mondial a immédiatement repris l'avantage, et la Française a fini par céder sur un second break à 4-5, offrant la première manche à Sabalenka (6-4).

Dans la deuxième manche, Rakotomanga a perdu son service dès l'entame, puis a sauvé deux balles de double break. Sabalenka, libérée, a enchaîné cinq jeux pour mener 3-0 avant que la Française ne réagisse. Le break décisif est arrivé rapidement, laissant la voie libre à Sabalenka. À 4-1, la Tricolore a encore résisté sur deux balles avant de céder définitivement sur la troisième. La numéro une mondiale a conclu sur sa deuxième balle de match (6-1) et poursuivra son tournoi face à Anastasia Pavlyuchenkova ou Zhuoxuan Bai.

Cette première expérience du Grand Chelem, si difficile soit-elle, constitue un apprentissage essentiel pour la jeune Française. Elle marque le début d'une carrière prometteuse et lui offrira l'occasion de se mesurer à nouveau aux meilleures lors du prochain tournoi du Grand Chelem, à domicile, à Roland-Garros, du 24 mai au 7 juin.

Pour Sarah Rakotomanga Rajaonah, ce n'est que le début, et le chemin pour rivaliser avec l'élite mondiale vient de s'ouvrir.

