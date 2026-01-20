Madagascar: Sabotsy Namehana - Un chauffeur décède après une sortie de route

19 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un terrible accident de la circulation a coûté la vie à un automobiliste. Le drame s'est produit samedi vers 20 heures sur la route pavée reliant Tsarasaotra à Antsofinondry, en direction de la RN3, dans la commune de Sabotsy Namehana, district d'Antananarivo Avaradrano.

Une voiture de type Golf 1 blanche, qui circulait depuis Ivato vers Sabotsy Namehana, a quitté la chaussée avant de plonger dans l'eau.

Le conducteur, seul à bord, a été immédiatement secouru par quatre gendarmes de la brigade locale, appuyés par les sapeurs-pompiers d'Analamahitsy. Transporté en urgence vers un centre de soins, il a malheureusement succombé à ses blessures en cours de route.

Selon les premières constatations, la vitesse excessive et la consommation d'alcool seraient à l'origine de la sortie de route. Quatre bouteilles de bière Gold Blanche ont été retrouvées dans le véhicule, dont une encore intacte.

Les gendarmes soulignent que même les conducteurs les plus vigilants peuvent provoquer des accidents lorsqu'ils ne respectent pas les règles de prudence, et que l'alcool au volant reste un facteur aggravant.

