Afrique: Le président sénégalais après le sacre - « Nous avons vécu toutes les émotions, la joie est indescriptible »

Après la victoire historique des Lions de la Teranga face au Maroc, dans un match complètement fou, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a partagé ses émotions auprès des médias locaux.

« Vous imaginez ? La joie est indescriptible. Nous avons traversé toutes les émotions. L'équipe a fait preuve d'une pugnacité extraordinaire », a-t-il déclaré après la rencontre.

Il a rappelé ses mots avant le match prononcés, à l'intention du président de la fédération et l'entraîneur : « Du début du tournoi à la fin, nous avons vu des hommes de devoir sur le terrain, des patriotes qui ne se battaient pas pour un titre ou un palmarès, mais pour notre honneur et notre dignité. Ils ont incarné la seule preuve de solidarité. »

Mesures et hommages

Le chef de l'État a annoncé une journée chômée et payée ce lundi 19 janvier pour célébrer le sacre des Lions. Bassirou Diomaye Faye a salué le sens du sacrifice des joueurs : « Et le Sénégal, comme d'habitude, a encore gagné. C'est une victoire des Lions d'abord, du staff technique », mais aussi de tout le peuple sénégalais. « Nous allons montrer encore davantage de belles choses, prouver au monde que le Sénégal a su se hisser à la hauteur des enjeux et relever les défis les plus coriaces. Nous l'avons fait ensemble, avec tout le monde. »

Face à cette liesse populaire, il a convenu de déclarer la journée de demain chômée et payée, « pour que tout le monde puisse fêter jusqu'au bout de la nuit ».

Le président Basiru a prié pour que Dieu préserve chacun de tout mal, ajoutant : « Évidemment, rentrer se coucher ensuite. Pour les Lions, nous leur réservons un accueil chaleureux, et forcément, comme disait mon prédécesseur, pour défiler avec le rire. »