Congo-Kinshasa: Plus de 300 agriculteurs réclament leurs terres auprès de Dirton Corporation Mining à Lubudi

Plus de 300 cultivateurs du village Mutaka 2, territoire de Lubudi (Lualaba) accusent l'entreprise chinoise "Dirton Corporation Mining" d'avoir occupé illégalement leurs terres.

Ils ont indiqué, dimanche 18 janvier, que leurs champs ont été détruits et dénoncent le non-respect de la procédure de délocalisation.

Certaines des victimes témoignent avoir été agressés par des éléments de sécurité commis a la garde de la concession spoliée.

« Nous cultivons a la main, nous n'avons pas d'engins et nous avons été surpris de voir des Chinois venir détruire nos champs. Nous souffrons. Cette route nous permettait de transporter la braise, le maïs et le manioc, mais les Chinois l'ont fermé » se plaignent ces paysans.

Ils disent être fatigués après être démenés et avoir supplie sans obtenir gain de cause.

Après avoir écouté les habitants du village Mutaka 2, l'élu de Lubudi, Dominique Munongo a indiqué que la procédure de délocalisation doit être respectée et promet qu'elle va s'impliquer pour trouver une solution.

« On a remarqué qu'il y a une entreprise chinoise qui est en train de chercher à délocaliser les gens de force. C'est la procédure qui est mauvaise, donc je crois qu'il faut clarifier les choses je vais voir Madame le gouverneur et c'est important aussi que la chefferie soit informée de ce qui se passe ici parce qu'on doit gérer. C'est une question de vie ce sont les etre humains qui ont besoin de stabiliser leurs foyers, leurs familles », a-t-elle souligné.

Difficile pour le moment d'obtenir la réaction des responsables de l'entreprise chinoise incriminée, Dirton Corporation Mining.