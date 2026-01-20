Guinée: Important accord de partenariat entre le GOHA International et la puissante fédération des industries égyptiennes

Après la chambre de Commerce du Maroc, le groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA International) a signé ce week-end, un accord de partenariat avec la puissante fédération des industries égyptiennes. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la tournée internationale de mise en relation et de transfert de technologie entre les membres et sympathisants de son organisation et les hommes d'affaires des pays traversés par Cherif Mohamed Abdallah Haïdara, président du GOHA International.

Cette Fédération est l'une des plus grandes associations d'employeurs du pays avec 21 chambres industrielles comme membres, représentant plus de 120 000 entreprises industrielles, dont plus de 90 % appartiennent au secteur privé, ce qui représente plus de 9 millions de travailleurs et 20 % de l'économie nationale.

Les Parties ont convenu de conclure le présent Accord de partenariat afin de promouvoir la coopération et la collaboration mutuelles en vue de l'expansion du commerce et des investissements entre la Fédération des industries égyptiennes et le GOHA International en mettant particulièrement l'accent sur les nouvelles opportunités commerciales et d'investissement, les événements commerciaux internationaux auxquels chaque partie pourrait avoir besoin de participer, les opportunités d'accès au marché, le partage d'informations par le biais de visites et de missions commerciales ou de toute autre plateforme commerciale pertinente.

"Le présent accords de partenariats a pour objet de faciliter la collaboration entre les parties sur des questions d'intérêt commun et d'établir les modalités de travail nécessaires à sa mise en oeuvre. Les parties s'efforcent, par le biais de leur collaboration et dans le cadre de leurs mandats respectifs, de promouvoir les efforts d'internationalisation de leurs parties prenantes et de leurs clients afin d'accroître leurs exportations de manière rentable et efficace. Les parties conviennent par la présente de collaborer à la promotion des relations commerciales et au renforcement des relations entre les secteurs industriels public et privé en vue d'élargir la coopération commerciale et économique entre la Fédération des industries égyptiennes et le GOHA International. Chaque partie désigne un point focal au sein de son organisation respective afin de garantir la bonne mise en oeuvre des programmes de travail et du plan d'action convenus d'un commun accord par les deux parties. Les points focaux se consultent régulièrement par courrier, fax, courrier électronique, téléconférence et vidéoconférence, et peuvent même convoquer une réunion chaque fois que cela est nécessaire", précise ce protocole d'accord.

Les Parties s'engagent également à échanger régulièrement les législations commerciales et leurs mises à jour, les rapports économiques ainsi que tout autre document pertinent relatif au commerce d'exportation et aux politiques connexes de leurs pays respectifs, dans l'intérêt des deux Parties, lesquelles peuvent diffuser ces informations auprès de leurs communautés d'affaires respectives.

Du renforcement des capacités

"Les Parties établissent un cadre de coopération et mettent en œuvre une stratégie durable pour diverses activités de renforcement des capacités et de développement d'intérêt commun. Les principaux domaines de coopération comprennent, sans s'y limiter, la promotion de l'innovation commerciale et du transfert de technologies dans l'intérêt des deux Parties".