Ile Maurice: Rodrigues entre calme trompeur et vents en renforcement

Rodrigues se retrouvait hier en alerte 3 alors que le cyclone tropical Dudzai évoluait à proximité de l'île. La situation demeurait contrastée selon les régions, entre un calme relatif au Nord et des conditions déjà plus agitées dans le sud, le sud-est et le centre de l'île.

Dans le nord de Rodrigues, le temps restait clément. Ravina Bruno Jameson, habitant de cette partie de l'île, décrit une atmosphère presque inhabituelle pour un cyclone de cette intensité. «Pour l'instant, les habitants ne ressentent pas vraiment les effets du cyclone. Il n'y a ni vents violents ni fortes pluies, mais la situation pourrait évoluer plus tard dans la journée», soulignait-il. Un calme qui, selon les autorités, ne devrait toutefois pas conduire à un relâchement de la vigilance.

Le contraste était plus marqué dans le centre et le sud de l'île. Joyce Jhanbeemissur, résidente du centre de Rodrigues, évoquait également un calme surprenant. «On ne dirait pas qu'on est en alerte cyclonique de classe 3. Le ciel est couvert, il y a quelques fines pluies, mais rien d'alarmant pour le moment», confiait-elle. Toutefois, dans le Sud et le SudEst, les rafales commençaient à se faire sentir, annonçant une dégradation progressive des conditions météorologiques.

Selon Yashvir Ramlukon, prévisionniste à la Mauritius Meteorological Services, les dernières observations indiquaient un renforcement graduel des vents, principalement en provenance du secteur sud. «Des rafales de l'ordre de 75 km/h ont déjà été enregistrées et les vents devraient se renforcer davantage dans l'après-midi, atteignant entre 100 et 120 km/h, y compris durant la nuit», précisait-il. Le passage du cyclone au point le plus rapproché de l'île était attendu dans la nuit ou tôt ce matin, avec des vents soutenus avoisinant les 100 km/h.

Pour la suite de la saison, les services météorologiques se veulent rassurants : aucun autre système cyclonique ne représente, à ce stade, une menace imminente pour Maurice ou La Réunion cette semaine. En attendant, les habitants de Rodrigues sont appelés à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et à rester à l'abri.