Ethiopie: Les visiteurs étrangers décrivent l'Épiphanie éthiopienne comme un symbole vivant d'unité et de foi.

Addis-Abeba — Les visiteurs étrangers assistant à Ketera, la veillée solennelle de la célébration de Timket (Épiphanie éthiopienne) à Jan Meda, ont déclaré que le festival offre à la communauté internationale un portrait puissant et authentique de l'unité de l'Éthiopie, de sa solidarité sociale et de ses valeurs religieuses et culturelles profondément enracinées.

Ketera, la veillée de Timket, a été célébrée à travers tout le pays avec des processions solennelles et des rituels colorés, attirant de grandes foules de fidèles accompagnés d'invités étrangers. Les visiteurs qui se sont exprimés auprès de l'Agence éthiopienne de presse ont décrit l'événement comme une expérience rare et émouvante qui réunit l'histoire ancienne de l'Éthiopie, sa foi forte et son harmonie sociale en un seul cadre.

Marc Dagu, un visiteur originaire de France, a souligné que l'ampleur de la participation était particulièrement frappante, soulignant l'atmosphère forte d'amour et de solidarité parmi les fidèles. Il a noté que les vêtements blancs traditionnels portés par les fidèles ajoutaient dignité et splendeur visuelle à la célébration.

Observant la scène à Jan Meda, il a mis en lumière la joie, la dévotion et le sentiment de paix reflétés sur les visages des participants, et a insisté sur le fait que la riche diversité culturelle et l'histoire longue de l'Éthiopie méritent une plus grande attention internationale. Une autre visiteuse française, Sophia Gabriel, a décrit Ketera comme un festival unique rarement observé ailleurs dans le monde.

Elle a déclaré que l'hospitalité chaleureuse réservée aux visiteurs rendait la célébration encore plus attrayante et a qualifié Addis-Abeba de destination amicale et attractive pour les touristes, encourageant d'autres à visiter le pays. Réfléchissant à la dimension spirituelle de l'événement, Gabriel a noté que la célébration de l'Épiphanie en Éthiopie se distingue des observances similaires en Europe et dans d'autres régions.

Elle a dit que la conviction religieuse profonde des gens pouvait être ressentie tout au long de la célébration, conférant au festival une présence spirituelle puissante. Ras Sacha, un visiteur originaire d'Allemagne, a déclaré que assister à la célébration de millions de personnes réunies créait une atmosphère spirituelle profonde.

Il a souligné l'importance de préserver Timket, qui est inscrit par l'UNESCO comme Patrimoine culturel immatériel de l'humanité, notant que le festival joue un rôle significatif dans la promotion du tourisme et l'éducation de la communauté internationale.

Les visiteurs ont également exprimé leur intérêt pour voyager dans d'autres parties de l'Éthiopie, affirmant que les célébrations de Ketera et de Timket offrent une porte d'entrée significative pour comprendre l'histoire, la foi et la diversité culturelle du pays.