Ethiopie: Les chrétiens orthodoxes éthiopiens célèbrent Timket avec des festivités nationales.

Addis-Abeba — Des millions de chrétiens orthodoxes éthiopiens se sont rassemblés à travers l'Éthiopie aujourd'hui pour célébrer Timket, l'Épiphanie orthodoxe éthiopienne qui commémore le baptême de Jésus-Christ dans le fleuve Jourdain.

Ce festival religieux de trois jours, l'un des événements publics les plus importants du pays, a été observé avec des cérémonies spirituelles et culturelles vibrantes dans les villes et les bourgades de tout le pays.

Les principales célébrations ont eu lieu à Addis-Abeba, en particulier à Jan Meda, et dans la ville historique de Gondar, largement considérée comme le centre spirituel des observances de Timket.

Timket, qui signifie Épiphanie en amharique, se distingue par des rituels uniques qui différencient les traditions orthodoxes éthiopiennes des célébrations de l'Épiphanie dans le reste du monde chrétien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette observance en plein air est renommée pour ses processions élaborées, sa musique sacrée et son symbolisme profondément enraciné. Le festival commence la veille de Timket, qui tombe le 19 janvier lors d'une année bissextile.

Le premier jour, les églises transportent cérémonieusement les Tabots répliques de l'Arche d'Alliance vers des sites publics proches. Ces objets sacrés symbolisent les tablettes des Dix Commandements et sont centraux dans le culte orthodoxe éthiopien.

Toute la nuit, les prêtres et les chœurs d'église entonnent des hymnes, accompagnés de tambours, de cloches et de prières, tandis que les Tabots reposent dans des tentes spécialement préparées.

L'atmosphère mêle une dévotion solennelle à une célébration colorée. Le deuxième jour marque la principale célébration de Timket, au cours de laquelle les congrégations escortent joyeusement les Tabots vers leurs églises respectives après des bénédictions cérémonielles de l'eau.

Les fidèles de toutes conditions participent aux processions, reflétant le rôle unificateur du festival dans la société éthiopienne. Le troisième et dernier jour, dédié à saint Michel Archange, comporte une procession similaire mais est observé exclusivement par les églises consacrées à saint Michel.

Gondar est une fois de plus devenue un point focal des festivités, attirant des centaines de milliers de fidèles éthiopiens, de chrétiens orthodoxes étrangers et de touristes internationaux. Les responsables de la ville ont rapporté que des dizaines de milliers de visiteurs étrangers ont assisté à cette année's célébration.

En reconnaissance de son importance culturelle et spirituelle, l'UNESCO a inscrit Timket en 2019 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, citant ses traditions uniques et son importance durable pour l'Éthiopie, deuxième nation la plus peuplée d'Afrique.