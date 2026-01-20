Cote d'Ivoire: Cocody - La députée referme sa permanence, le coeur tourné vers de nouveaux horizons

La permanence parlementaire de la députée de la commune de Cocody a officiellement fermé ses portes, le dimanche 18 janvier 2026, marquant la fin d'un chapitre riche en engagements, en rencontres et en actions de proximité au service des populations.

Dans un message de reconnaissance, l'élue a tenu à exprimer sa sincère gratitude à toutes celles et tous ceux qui, des figures les plus illustres aux soutiens les plus anonymes, ont cru en elle dès ses premiers pas en politique. « À l'époque, ils ont cru en cette jeune dame d'une trentaine d'années. Ils continuent aujourd'hui de croire en la femme politique que je suis devenue », a-t-elle rappelé avec humilité.

Elle a également salué l'accompagnement constant de ses partisans, présents aux rencontres de quartiers, aux visites de proximité et aux grands rassemblements qui ont jalonné son parcours. Des moments d'échanges qui ont permis de tisser un lien fort avec les habitants et de mieux cerner leurs attentes et préoccupations.

La députée n'a pas manqué de remercier celles et ceux qui, régulièrement, lui ont adressé avis et recommandations à travers des messages et des publications sur les réseaux sociaux, contribuant ainsi à nourrir sa réflexion et à orienter son action politique.

Un hommage appuyé a été rendu aux animateurs de la permanence, acteurs discrets mais essentiels des audiences, des actions de solidarité et des activités sociales et citoyennes qui ont fait de ce lieu un véritable espace d'écoute et de service public.

Enfin, elle a exprimé sa reconnaissance à tous les électeurs qui ont glissé un bulletin en sa faveur dans l'urne, lui offrant la légitimité nécessaire pour porter la voix de Cocody à l'Assemblée nationale.

« Une page qui se tourne n'est pas forcément un livre qui se ferme », a-t-elle conclu, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles promesses d'avenir, sous le signe de l'engagement renouvelé et de l'espérance partagée.