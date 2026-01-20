Afrique: CAN 2025 - Vainqueur du Maroc, le Sénégal remonte sur le toit du continent

Le Sénégal la deuxième CAN de son histoire, dimanche soir à Rabat, en battant le Maroc au terme d'une finale au scénario épique et confuse.

Devant les 70 000 spectateurs du Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, cette finale a longtemps été disputée entre deux équipes en quête d'un second sacre continental : les Lions de l'Atlas, dont l'unique succès date de 1976, une éternité, et les Lions du Sénégal, sacré en 2021.

Ce sont les co-équipiers de Sadio Mané, qui disputait son dernier match de CAN, qui allument les premières mèches. Mais Yacine Bounou veille au grain (5e et 38e) et permet au Maroc de rester en course.

Il faut attendre la 58e pour voir la première vraie occasion des Lions de l'Atlas : après un centre parfait d'El Khannouss, El Kaabi manque l'immanquable. L'intensité monte d'un cran, le Maroc tente de maîtriser un Sénégal qui continue de lancer des piques. Et il faut encore un grand Bounou pour mettre en échec le jeune parisien Ibrahim Mbaye (89e).

A la 90e+3, Ismaïla Sarr marque sur corner, mais le but est annulé pour une faute peu évidente de Seck sur Hakimi au second poteau. L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala décide de ne pas faire appel à l'assistance vidéo. A tort?

Et quelques instants plus tard, il ne tremble pas non plus pour accorder un penalty au Maroc pour une faute de Malick Diouf sur Diaz (90e+8). Scandalisés par ces deux décisions défavorables, la première contestable, la seconde justifiée, les Sénégalais décident de quitter le terrain, donnant un caractère inédit, et un burlesque, à cette finale.

Sous l'impulsion de Sadio Mané, les Sénégalais reviennent et voient Brahim Diaz tenter de se faire justice lui-même : face à Edouard Mendy, le meilleur buteur de la CAN manque sa panenka et le Maroc rate son rendez-vous avec l'histoire.

Car en prolongations Pape Gueye ouvre le score d'une frappe du gauche qui touche le dessous de la barre de Bounou et se loge en lucarne (90e+4). A la 108e, la transversale repousse la tête d'Aguerd : les dieux du football ont choisi leur champion et c'est le Sénégal, qui remporte cette 35e édition de la CAN.