Ile Maurice: Incidents, punaises et travaux inquiètent parents et enseignants

19 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

La rentrée scolaire n'a pas été de tout repos. Entre incidents disciplinaires, problèmes sanitaires et chantiers de rénovation, les premiers jours de classe ont été marqués par une série d'événements qui suscitent des inquiétudes et interrogations parmi les parents et le personnel éducatif.

Un premier incident grave concerne une éducatrice de 45 ans, agressée par une élève de Grade 8. Les faits se seraient produits après que l'enseignante a confisqué le téléphone portable de l'élève, en lui précisant qu'il serait remis à ses parents. La situation aurait dégénéré lors d'une confrontation ultérieure, au cours de laquelle l'élève lui aurait tordu le bras. Blessée, l'éducatrice a dû être soignée à l'hôpital. Une plainte a été enregistrée.

Par ailleurs, la découverte de punaises dans une salle de classe a provoqué l'inquiétude des parents. Selon certains témoignages, la présence de ces insectes aurait été constatée dès le premier jour de la rentrée. Des critiques ont émergé quant à la gestion initiale de la situation. Les autorités assurent toutefois que le protocole prévu a été appliqué, avec désinfection des locaux concernés et relocalisation temporaire des élèves.

Enfin, des travaux de rénovation engagés en urgence dans un établissement secondaire ont également alimenté les préoccupations. D'importantes dégradations, notamment au niveau des tuyauteries, ont nécessité la mise en place rapide de solutions provisoires. Des salles de classe temporaires ont été installées afin d'assurer les cours, en attendant l'achèvement des travaux. Les responsables appellent les parents à la patience, tout en affirmant que la sécurité des élèves demeure la priorité.

