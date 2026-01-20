Ile Maurice: Le «Mauritius Trochetia» immobilisé au large

19 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Le «Mauritius Trochetia», qui avait quitté Port-Louis le vendredi 16 janvier à 22 heures à destination de Rodrigues, devait accoster samedi, soit le lendemain. Toutefois, l'évolution du cyclone tropical Dudzai dans la région ne lui a pas permis d'accoster comme prévu.

Conformément aux impératifs de sécurité maritime, il attend au large du nord de l'île dans l'espoir de pouvoir procéder à un accostage sécurisé demain, sous réserve d'une amélioration des conditions météorologiques. Ces informations ont été confirmées par Fabrice David, «junior minister» à l'Agro-Industrie, la Sécurité alimentaire, l'Économie bleue et la Pêche.

Le transport aérien interrompu

Dans un communiqué publié hier, Air Mauritius (MK) a annoncé l'annulation de tous les vols à destination et en provenance de Rodrigues en raison du cyclone Dudzai. La compagnie précise que les opérations reprendront dès que les conditions météorologiques le permettront et que les passagers concernés sont pris en charge par son centre d'appels. MK a par ailleurs réaffirmé que la sécurité des passagers et des équipages demeure sa priorité absolue.

