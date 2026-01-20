Congo-Brazzaville: BCBTP - Le budget 2026 adopté à la somme de trois milliards Fcfa

Le budget exercice 2026 du Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics (BCBTP) a été adopté, le week-end dernier à Brazzaville, par son comité de direction. Il est arrêté en recettes à 3 milliards Fcfa et en dépenses à 2,8 milliards Fcfa.

Les quatre points soumis à l'approbation du comité de direction ont tous été adoptés. En premier lieu, les administrateurs ont approuvé le budget du BCBTP exercice 2026, arrêté en recettes à la somme de 3 milliards Fcfa, et en dépenses à 2,8 milliards Fcfa, avec un résultat positif de 200 millions Fcfa.

« Cet excédent budgétaire sera consacré essentiellement à l'investissement, notamment à l'achat des pièces de rechange des machines, ainsi qu'à l'acquisition de quelques équipements techniques en vue de renforcer au mieux son parc automobile », a précisé le directeur général du Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, Marius Boris Miéré-Onka.

Le comité de direction a aussi examiné puis approuvé le rapport financier au titre de l'exercice 2025 ainsi que celui d'exécution budgétaire de la même année, avant de valider le programme d'activités 2026.

L'adoption de ces dossiers devrait permettre au BCBTP, en tant que régulateur chargé de veiller au respect des normes de construction sur l'ensemble du territoire national, d'améliorer ses performances techniques afin de bien remplir ses missions régaliennes.

Pour le président du comité de direction du BCBTP, Antoine Nkodia, qui a présidé les travaux, sa structure devrait jouer un rôle crucial dans la construction des édifices au Congo. « Au regard de la recrudescence des catastrophes lié aux effondrements d'ouvrages observés ces dernier temps aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe Noire, le rôle du BCBTP, en tant qu'ingénieur conseil en matière d'étude géotechnique et de contrôle technique des travaux, apparait plus que déterminant », a-t-il signifié.

Dans son mot de circonstance, le président du comité de direction du BCBTP, Antoine Nkodia, a salué la tenue de cette pression ordinaire. Par ailleurs, il a annoncé la célébration, le 19 mars prochain, des 40 ans de service du bureau. Un moment symbolique, a-t-il renchéri, qui a nécessité une réflexion approfondie sur l'opportunité de revisiter le cadre stratégique de la structure, en vue de lui doter des prérogatives qui lui permettront de jouer pleinement son rôle de régulateur.

Créé par loi 10/86 du 19 mars 1986, le BCBTP est un établissement public à caractère scientifique et technique, doté d'une personnalité morale, physique et de l'autonomie financière.

Il a pour mission, entre autres, d'assurer le contrôle technique des chantiers par la vérification de la conformité des travaux (bâtiments, routes, ponts, réseaux), le respect des normes et des cahiers des charges ainsi que l'exécution des chantiers.

Il réalise aussi des études de faisabilité et apporte son expertise technique en la matière, notamment par la réalisation de reconnaissances géotechniques, afin de garantir la fiabilité des projets.

Le BCBTP garantit aussi l'assurance qualité par des tests de matériaux en laboratoire, assure le suivi rigoureux des chantiers et valide la sécurité des ouvrages. Il accompagne la gestion des projets, la maîtrise d'oeuvres et d'ouvrages, la préparation des contrats tout en veillent à l'innovation technologique et à la formation.