Congo-Kinshasa: Le groupe dénommé « Beauchiers » sème la terreur à Mbuji-Mayi par vols rusés

Le groupe dénommé « Beauchiers », composé d'hommes et de femmes, terrorise les quartiers ouest de la commune Bipemba, notamment Kabuatshia et Kakelenga, à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental).

Des témoins rapportent que ces voleurs opèrent par ruse, inventant des scénarios pour distraire les victimes avant de s'emparer de leurs biens, souvent à leur insu, et multiplient actes de violence et délinquance au quotidien.

Mode opératoire

Fréquents aux abords des banques, comptoirs de diamants et marchés, ils se font passer pour des étrangers égarés, profitant de la distraction pour voler argent ou sacs, et ciblent aussi les motocyclistes. Après leurs forfaits, ils se replient dans leurs bastions comme Kabuatshia, Kakelenga ou le marché Bakua Nsumpi.

Pour tromper leurs proies, ils soignent leur apparence : peau éclaircie à l'hydroquinone, cheveux teints et vêtements propres, relatent des sources locales. Ces hommes et femmes défient ouvertement les forces de l'ordre. Un commandant de sous-station de Bipemba rapporte avoir été menacé physiquement et harcelé par messages anonymes après des tentatives d'arrestation.