Congo-Kinshasa: Bétonnage des routes - Avantages et risques pour la voirie urbaine à Kinshasa

19 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Depuis plusieurs mois, Kinshasa connaît un vaste chantier de bétonnage des routes dans plusieurs communes. Certains spécialistes en matière de construction, soulignent que le béton offre une durée de vie allant jusqu'à 30 ans, contrairement au bitume qui souffre des pluies torrentielles et des obstructions des égouts, générant des nids-de-poule récurrents.

Le gouvernement de Kinshasa ambitionne de bétonner l'ensemble du réseau urbain pour combattre les embouteillages et la dégradation rapide des chaussées.

Des fissures ont toutefois déjà apparu sur l'avenue du Tourisme à Ngaliema.

Quels sont les avantages des routes bétonnées ? Quelles en sont les limites ?

Michel Uyumbu, président de la corporation des ingénieurs BTP, apporte des précisions dans cet entretien avec Jody Daniel Nkashama.

