Soudan: Le Premier Ministre inspecte le Fonds National pour les Approvisionnements Médicaux

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, s'est félicité du Ministère de la Santé et des employés du Fonds national des approvisionnements médicaux pour le rôle important qu'ils ont joué afin que le Fonds puisse retrouver son rôle dans la fourniture de médicaments aux citoyens.

Cela a été déclaré suite à sa visite cet après-midi au Fonds national d'approvisionnements médicaux, où il était accompagné du conseiller du Premier ministre, M. Nazar Abdalla Mohamed, du ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed, et du secrétaire général du Conseil des ministres, Ali Mohamed Ali.

Le Premier ministre a renouvelé son appel aux citoyens à la diaspora et aux autres États du pays à revenir volontairement dans la capitale nationale, Khartoum.

Il a rassuré les citoyens quant à la disponibilité des médicaments, en particulier les médicaments vitaux et ceux de paludisme, qui sont distribués gratuitement dans les hôpitaux gouvernementaux, ainsi que d'autres services essentiels dans les établissements gouvernementaux de service.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dr Kamil Idris et la délégation qui l'accompagnait ont fait un tour dans les différents départements du Fonds, où ils se sont informés de l'ampleur des dégâts ayant affecté le Fonds et les efforts de reconstruction entrepris au cours de la période passée, qui ont permis au Fonds de reprendre largement ses activités.