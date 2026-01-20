Soudan: Le Président du CST félicite le Président Ougandais pour sa victoire aux élections présidentielles

19 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a fait un contact téléphonique aujourd'hui avec le Président Ougandais Yoweri Museveni pour le féliciter de sa réélection Président de la République Ougandaise pour un nouveau mandat présidentiel.

Le Président du Conseil de souveraineté a exprimé les félicitations du gouvernement et du peuple soudanais au peuple ougandais pour le succès du processus électoral, qui s'est déroulé dans un climat de calme et de stabilité, soulignant la profondeur des relations entre le Soudan et l'Ouganda.

Le lieutenant-général Al-Burhan a souligné les liens qui unissent les deux peuples amis, précisant que les deux pays sont liés par des relations de coopération étroites dans les divers domaines.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.