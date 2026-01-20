Soudan: Le Président du CST félicite le Président Ougandais pour sa victoire aux élections présidentielles

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a fait un contact téléphonique aujourd'hui avec le Président Ougandais Yoweri Museveni pour le féliciter de sa réélection Président de la République Ougandaise pour un nouveau mandat présidentiel.

Le Président du Conseil de souveraineté a exprimé les félicitations du gouvernement et du peuple soudanais au peuple ougandais pour le succès du processus électoral, qui s'est déroulé dans un climat de calme et de stabilité, soulignant la profondeur des relations entre le Soudan et l'Ouganda.

Le lieutenant-général Al-Burhan a souligné les liens qui unissent les deux peuples amis, précisant que les deux pays sont liés par des relations de coopération étroites dans les divers domaines.