Afrique: CHAN - La CAF sonne la fin de la compétition

La compétition initiée par la Confédération africaine de football (CAF) pour promouvoir les talents des joueurs évoluant dans les championnats locaux disparaît définitivement des radars des compétitions de la CAF pour laisser la place à la Ligue des Nations.

Patrice Motsepe, le président de la CAF a officialisé la nouvelle le 17 janvier à Rabat en conférence de presse, qualifiant le Championnat d'Afrique des Nations (Chan) de« spectaculaire gouffre financier » qui ne sert plus le football africain.

« Notre travail consiste à prendre des décisions qui sont dans l'intérêt du football africain comme la CAN tous les quatre ans [...] Le Chan est un spectacle qui nous fait perdre de l'argent donc avec la Ligue des nations africaines chaque année, il n'y aura plus besoin du Chan », a déclaré Patrice Motsepe.

Le Chan disparaît après huit éditions. Le Maroc reste le pays le plus titré avec trois sacres suivi de la RDC deux titres. Considérée comme onéreuse et à pertes, elle aura connu son ultime édition en Afrique de l'est (Kenya-Tanzanie-Ouganda).

La Ligue des Nations, nouveau format prévoit des rencontres par zones géographiques pendant les fenêtres FIFA, suivis d'une phase finale regroupant les vainqueurs de chaque zone. Le tournoi sera annuel impliquant les 54 fédérations membres.

Selon Motsepe, cette réforme vise à proposer des compétitions de qualité mondiale, mieux intégrées au calendrier international et économiquement viables, tout en renforçant la visibilité et la compétitivité du football africain.