Ile Maurice: Disparition inquiétante près de la Montagne du Lion

Une disparition a été signalée à Vieux-Grand-Port. Une femme de 43 ans, domiciliée à Bois-des-Amourettes, a alerté la police après la disparition de son mari, survenue samedi après-midi.

Selon les premiers éléments recueillis, l'homme, âgé de 28 ans, aurait quitté le domicile conjugal vers 13 h 30 pour sa promenade habituelle aux abords de la Montagne du Lion, en compagnie de son chien de race rottweiler.

Environ quarante-cinq minutes plus tard, l'animal serait rentré seul à la maison, sans son maître. Au moment de sa sortie, le jeune homme portait une chemise bleue et un short bleu. Il mesure environ 1 mètre 85. D'après les informations communiquées, il ne souffrirait d'aucun trouble mental connu.

La police a ouvert une enquête et poursuit les recherches afin de le retrouver. Toute information susceptible d'aider à localiser le disparu peut être communiquée aux autorités.