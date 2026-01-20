Ile Maurice: Disparition inquiétante près de la Montagne du Lion

19 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Une disparition a été signalée à Vieux-Grand-Port. Une femme de 43 ans, domiciliée à Bois-des-Amourettes, a alerté la police après la disparition de son mari, survenue samedi après-midi.

Selon les premiers éléments recueillis, l'homme, âgé de 28 ans, aurait quitté le domicile conjugal vers 13 h 30 pour sa promenade habituelle aux abords de la Montagne du Lion, en compagnie de son chien de race rottweiler.

Environ quarante-cinq minutes plus tard, l'animal serait rentré seul à la maison, sans son maître. Au moment de sa sortie, le jeune homme portait une chemise bleue et un short bleu. Il mesure environ 1 mètre 85. D'après les informations communiquées, il ne souffrirait d'aucun trouble mental connu.

La police a ouvert une enquête et poursuit les recherches afin de le retrouver. Toute information susceptible d'aider à localiser le disparu peut être communiquée aux autorités.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.