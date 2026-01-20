Ile Maurice: La MCB enregistre un bond de 67 % des transactions via code QR

Le geste de sortir des billets cède au fil des années la place aux paiements numériques. Cette transition cash-lite s'est renforcée l'an dernier, illustrant l'évolution des habitudes de paiement et l'ancrage du numérique dans le quotidien des consommateurs. C'est ce que démontrent les données présentées par Stephanie Ng Tseung, Head of Payments de la Mauritius Commercial Bank (MCB), le 15 janvier, à la MCB Press Room à Port-Louis, sur les grandes tendances des paiements par les clients de la banque en 2025.

La tendance la plus marquante par rapport à 2024 est la croissance de 67 % des paiements par code QR. De plus en plus de clients règlent leurs achats via l'application mobile Juice, notamment grâce au MAUCAS QR, introduit par la Banque centrale. Une solution qui simplifie les transactions et renforce l'adoption des paiements numériques à grande échelle.

Parallèlement, les paiements sans contact par carte poursuivent leur progression, bien que de manière plus modérée, avec une hausse de 4 %. Cela s'explique par leur forte adoption durant la période du Covid-19. «Les paiements sans contact ont véritablement pris leur envol pendant la pandémie. Cela ne signifie pas qu'ils reculent, mais plutôt qu'ils se sont démocratisés et sont devenus mainstream», explique Stephanie Ng Tseung. Aujourd'hui, il est possible d'effectuer un tel paiement jusqu'à Rs 2 500 et plus de six transactions sur dix se font de cette manière.

Autre évolution notable est le Tap to Pay. Pour l'heure, cette technologie en est encore à ses débuts, avec 1,4 % des transactions réalisées via une carte digitalisée dans le wallet Juice pour des paiements sans contact. «Nous sommes vraiment au tout début. Avec davantage d'éducation des clients, de plus en plus de personnes vont l'adopter, comme ce fut le cas pour les paiements sans contact», estime-t-elle.

Dans cette dynamique, la MCB mise également sur l'inclusion des PME dans l'écosystème digital. À la fin de 2025, près de 18 000 commerçants affiliés à la MCB acceptaient soit les paiements par carte ou par MAUCAS QR. «Devenir cashlite et faire ses achats uniquement avec son application mobile nécessite de multiplier les points d'acceptation. C'est un effort qui doit être porté par l'ensemble de l'industrie», souligne Stephanie Ng Tseung.

La banque souligne sa volonté de réduire l'usage du liquide et des chèques. Grâce à un encadrement adapté, des produits simples d'utilisation, un recrutement accru des commerçants et une éducation continue des utilisateurs, la part des paiements en espèces recule progressivement. Chez la clientèle individuelle, les transactions en cash représentaient 30 % en valeur. À la fin de 2025, cette proportion a diminué de 3 points, pour s'établir à 27 %, traduisant une baisse tangible de l'utilisation de l'argent liquide au profit des paiements numériques.

Dynamique de la période festive

Cette tendance de paiement des clients a suivi cette dynamique durant la période festive. Entre le 1eᣴ novembre et le 31 décembre 2025, les paiements par carte MCB et par QR via Juice ont été soutenus. Sur l'ensemble de cette période, 17,3 millions de transactions ont été enregistrées, soit une croissance de 13 % par rapport à 2024.

Le premier temps fort a été le Black Friday, le 28 novembre, avec près de 399 000 transactions enregistrées en une seule journée, en progression de 18 % sur un an. Si la croissance est bien au rendez-vous, elle reste toutefois moins marquée qu'en 2024. L'an dernier, le contexte particulier des élections générales et le versement du 14e mois avaient fortement stimulé la consommation.

Sur le week-end du Black Friday, les dépenses ont atteint Rs 1,9 milliard, présentant une croissance de 5%, avec un panier moyen d'environ Rs 1 800. Les achats ont été réalisés majoritairement en magasins physiques, soit 89 %, même si le commerce en ligne continue de gagner du terrain. En 2025, la progression apparaît donc plus modérée, tout en restant positive.

Un regard plus attentif sur les achats en ligne montre que les plateformes étrangères dominent le marché, représentant 93 % des transactions, une tendance qui s'est encore renforcée en 2025. Les plateformes les plus utilisées restent Temu et AliExpress, ainsi que les applications Apple et Netflix. Les services tels qu'Orange Money occupent également une place importante, en particulier pour les clients ayant de la famille à l'étranger. À ce titre, un corridor très actif vers Madagascar se distingue parmi ces flux.

Au niveau des points de vente physiques, les consommateurs ont surtout dépensé dans les magasins de fournitures, les restaurants, les services de livraison, ainsi que dans les pièces et l'hôtellerie. À l'inverse, des secteurs comme la bijouterie, les loisirs, l'ameublement ou l'habillement ont enregistré un léger recul.

La période de Noël a marqué le véritable sommet de la fin d'année. Le 24 décembre s'est imposé comme la journée la plus active, avec 461 000 transactions, suivie du 31 décembre, qui a enregistré un volume de 414 000 transactions. Tous deux affichant une croissance de 9 %. Entre les 20 et 25 décembre, les dépenses par carte et par code QR ont dépassé Rs 3,5 milliards, avec un panier moyen de Rs 1 600.

Là encore, les achats en magasins et centres commerciaux ont largement dominé. En termes de catégories de dépenses, les plus fortes hausses ont été observées dans les supply stores, les restaurants, les services logistiques, l'hôtellerie et les duty-free stores, hors commerces alimentaires et stations-service. Pour la période de décembre, l'application Juice a enregistré près de 35 millions de connexions.

Par ailleurs, la fin d'année est une période privilégiée pour les voyages. Parmi les destinations les plus prisées par les détenteurs de cartes MCB, on retrouve la France, avec un montant moyen de Rs 57 000 par client, l'Afrique du Sud, Rs 71 000 et les Émirats arabes unis Rs 52 000. Ces dépenses concernaient principalement restaurants, habillement, duty-free shops et activités de divertissement.