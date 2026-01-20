Ile Maurice: Pension à 60 ans - «La Voix du Peuple» défie le gouvernement

19 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Le front commun La Voix du Peuple a donné le ton pour l'année 2026 lors d'un grand meeting tenu le samedi 17 janvier à Mahébourg, dans un contexte marqué par de lourds défis socio-économiques et de fortes attentes populaires. Syndicalistes, activistes et professionnels étaient les principaux orateurs de ce rassemblement, placé sous le thème central : «Pansion vieyes bizin res 60 an», tout en abordant d'autres enjeux sociaux.

Me Sanjeev Teeluckdharry s'est montré particulièrement combatif. Dénonçant ce qu'il qualifie de «mantalite Navin/Pravind», il a appelé à une rupture avec des pratiques politiques qu'il juge oppressives. «Mo pa le okenn gouvernman fer dominer ek lepep», a-t-il lancé, tout en affirmant être confiant de l'issue de son recours constitutionnel contre la réforme des pensions en Cour suprême. Selon lui, l'affaire pourrait, si nécessaire, être portée jusqu'au Conseil privé, voire aux Nations unies.

De son côté, le syndicaliste Sam Gérard a exhorté le gouvernement à revoir sa décision sur la pension de vieillesse, estimant qu'elle pénalise injustement les travailleurs. Raouf Khodabaccus a, pour sa part, vivement critiqué les «menaces» de Paul Bérenger de quitter le gouvernement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les interventions de Jacky Alexandre et Raouf Khodabaccus ont également relayé la voix du peuple sur la pension et d'autres préoccupations sociales majeures, renforçant l'appel à une mobilisation citoyenne accrue.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.