Ile Maurice: Pension à 60 ans - «La Voix du Peuple» défie le gouvernement

Le front commun La Voix du Peuple a donné le ton pour l'année 2026 lors d'un grand meeting tenu le samedi 17 janvier à Mahébourg, dans un contexte marqué par de lourds défis socio-économiques et de fortes attentes populaires. Syndicalistes, activistes et professionnels étaient les principaux orateurs de ce rassemblement, placé sous le thème central : «Pansion vieyes bizin res 60 an», tout en abordant d'autres enjeux sociaux.

Me Sanjeev Teeluckdharry s'est montré particulièrement combatif. Dénonçant ce qu'il qualifie de «mantalite Navin/Pravind», il a appelé à une rupture avec des pratiques politiques qu'il juge oppressives. «Mo pa le okenn gouvernman fer dominer ek lepep», a-t-il lancé, tout en affirmant être confiant de l'issue de son recours constitutionnel contre la réforme des pensions en Cour suprême. Selon lui, l'affaire pourrait, si nécessaire, être portée jusqu'au Conseil privé, voire aux Nations unies.

De son côté, le syndicaliste Sam Gérard a exhorté le gouvernement à revoir sa décision sur la pension de vieillesse, estimant qu'elle pénalise injustement les travailleurs. Raouf Khodabaccus a, pour sa part, vivement critiqué les «menaces» de Paul Bérenger de quitter le gouvernement.

Les interventions de Jacky Alexandre et Raouf Khodabaccus ont également relayé la voix du peuple sur la pension et d'autres préoccupations sociales majeures, renforçant l'appel à une mobilisation citoyenne accrue.