Ethiopie: Des visiteurs étrangers émerveillés par Timkat et les progrès en cours au pays

Addis-Abeba — La célébration de Timkat, l'Épiphanie orthodoxe éthiopienne, continue d'émerveiller les visiteurs internationaux, venus nombreux découvrir l'une des fêtes religieuses les plus spectaculaires et authentiques du pays.

Entre ferveur spirituelle, traditions séculaires et modernité urbaine, l'Éthiopie offre une expérience culturelle et humaine profondément marquante.

Parmi les visiteurs, Nadim, ressortissant libanais récemment arrivé à Addis-Abeba, confie que son séjour a largement dépassé ses attentes.

Fasciné par les processions et les rituels, il décrit Timkat comme une célébration « unique au monde », soulignant que l'Épiphanie « n'est jamais aussi intensément vécue qu'en Éthiopie ». Selon lui, l'humilité, la profondeur spirituelle et la dimension collective de la fête en font un événement d'exception.

Au-delà de la célébration religieuse, le visiteur libanais s'est dit impressionné par l'organisation de la capitale, ses larges avenues, son atmosphère paisible et surtout par l'hospitalité de ses habitants.

Son séjour lui a également permis de s'immerger dans la culture éthiopienne et de découvrir une gastronomie riche et variée. Pour lui, Timkat porte un message universel :

« Venir pour Timkat, c'est espérer la paix, l'amour du prochain et l'harmonie entre les peuples. C'est un message magnifique à offrir au monde. »

Mme Hoda, également originaire du Liban et en visite pour la première fois en Éthiopie, a partagé une émotion similaire face au caractère sacré de la célébration. Profondément touchée par la ferveur des fidèles, elle a évoqué une expérience spirituelle intense et inoubliable.

Séduite par Addis-Abeba, elle a salué les infrastructures modernes, les nouveaux immeubles et la convivialité des habitants. Cette découverte a, selon elle, transformé sa perception du pays :

« J'ai été impressionnée de voir à quel point vous êtes à l'avant-garde dans de nombreux domaines. L'Éthiopie avance clairement avec son temps. »

Pour sa part, Erwan Pivet, volontaire auprès de l'Église catholique à Addis-Abeba depuis plusieurs mois, a mis en lumière l'atmosphère singulière de Timkat, où se mêlent prière, chants, danses et joie collective.

Il a particulièrement été marqué par l'arrivée des tabots à Jan Meda, accompagnée de processions colorées, de chants liturgiques et de danses traditionnelles, illustrant la richesse d'un art cérémoniel unique.

Saluant le visage changeant de la capitale, il a souligné l'harmonie entre modernité et tradition, une caractéristique qui, selon lui, fait tout le charme d'Addis-Abeba.

Il a enfin rappelé que la plus grande richesse de l'Éthiopie réside dans sa population, saluant la générosité, l'accueil chaleureux et le sens du partage qui marquent profondément les visiteurs.