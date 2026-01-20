Sénégal: Saré Lamou, un village centenaire de Dagana réclame des infrastructures pour son désenclavement

Saré Lamou Mbane — Les habitants de Saré Lamou comptent sur les autorités pour la construction de routes pouvant faciliter l'accès à ce village centenaire du département de Dagana en vue de son désenclavement.

Ils ont réitéré cette doléance à l'occasion de la célébration du centenaire du village, commémorée ce week-end, un évènement organisé en même temps que le Gamou annuel qui se tient dans ce village situé à environ 60 kilomètres de Richard-Toll.

L'accès à Saré Lamou demeure difficile en raison de pistes sablonneuses presque impraticables, accentuant l'isolement des populations et limitant leur accès aux services essentiels.

À l'occasion du centenaire du village, les habitants de Saré Lamou ont listé leurs doléances, évoquant un "besoin urgent" de routes et d'accès à l'eau potable.

Ils souhaitent aussi que leur village soit raccordé à l'électricité et doté d'infrastructures sanitaires et d'établissements scolaires.

"Saré Lamou ne dispose d'aucune infrastructure de base", a affirmé Aliou Sow, parrain de ce centenaire, avant de plaider pour "une union sacrée" des habitants, au-delà de leurs appartenances politiques, afin de sortir le village de son enclavement.

Le chef du village, Adama Mbodji, a lui aussi interpelé l'État sur la nécessité de désenclaver Saré Lamou et d'améliorer durablement les conditions de vie de ses habitants.

Le centenaire du village a coïncidé, samedi, avec l'organisation du Gamou annuel, suscitant une forte mobilisation des communautés locales et des ressortissants de cette localité.

Des prestations culturelles et religieuses ont rythmé la cérémonie, mettant en valeur la diversité linguistique et culturelle du village.

Saré Lamou se distingue par un vivre-ensemble exemplaire marqué par un cousinage ancien entre Peuls, Wolofs et Maures.

Les communautés entretiennent des liens de fraternité et de solidarité tellement poussés qu'il est parfois difficile de les distinguer, selon les témoignages recueillis en marge de cet événement.

Sur le plan sanitaire, les responsables du village ont plaidé pour le renforcement du poste de santé, appelant à sa dotation en matériel adéquat et à l'affectation de personnel qualifié afin d'améliorer la prise en charge des patients.

À l'issue de cette double célébration, les populations de Saré Lamou ont réaffirmé leur espoir de voir l'État répondre à leur principal plaidoyer, celui de désenclaver leur village, à leurs yeux un préalable au développement durable de la localité.