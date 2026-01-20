Congo-Kinshasa: La MONUSCO en alerte pour protéger les civils contre la CRP à Djugu

Les Casques bleus de la MONUSCO se mobilisent depuis la semaine dernière pour protéger les civils, à la suite des affrontements entre les Forces armées de la RDC (FARDC)et la milice CRP de Thomas Lubanga à Bule et ailleurs dans le territoire de Djugu.

La mission indique avoir établi une position près du site de déplacés de Lodha, à proximité de Fataki, et intensifié les patrouilles diurnes et nocturnes sur les axes routiers et localités clés comme Bule, Fataki, Djaiba et Lodha, afin de contrer les menaces de ce groupe armé.

Selon la MONUSCO, des patrouilles robustes protègent les populations en fuite lors des combats, notamment sur l'axe Kassali-Lodha, annonçant que certains civils ont trouvé refuge dans les bases MONUSCO avant évacuation vers Bunia et Fataki ; des blessés ont reçu des soins d'urgence puis été transférés.

À Fataki, après une attaque CRP contre une position FARDC causant un mort et un blessé civils, les Casques bleus indiquent avoir sécurisé les axes Fataki-Lodha et Fataki-Sanduku, appuyant les FARDC et sauvant des vies malgré les menaces persistantes.