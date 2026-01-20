Congo-Kinshasa: Combats à Mindouli - Plus de 1 300 Congolais plongés dans une crise humanitaire grave

19 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La situation humanitaire est critique pour plus de de 1 300 ressortissants congolais de la RDC aux postes frontaliers de Zulu Mbundu et Kimpama, dans le secteur de Balari au territoire de Luozi (Kongo-Central).

Ces personnes y ont afflué après avoir fui la localité de Mindouli, en République du Congo, théâtre depuis le 11 janvier d'affrontements entre la Garde républicaine du Congo-Brazzaville et les miliciens Ninja.

L'administrateur intérimaire du territoire de Luozi, Célestin Lusiama, qui a lancé l'alerte ce lundi 19 janvier, souligne que ces déplacés incluant femmes enceintes, enfants et personnes handicapées, manquent d'abris et de biens essentiels.

Il craint que la promiscuité accrue puisse favoriser des épidémies parmi ces familles.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.