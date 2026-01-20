Congo-Kinshasa: Combats à Mindouli - Plus de 1 300 Congolais plongés dans une crise humanitaire grave

La situation humanitaire est critique pour plus de de 1 300 ressortissants congolais de la RDC aux postes frontaliers de Zulu Mbundu et Kimpama, dans le secteur de Balari au territoire de Luozi (Kongo-Central).

Ces personnes y ont afflué après avoir fui la localité de Mindouli, en République du Congo, théâtre depuis le 11 janvier d'affrontements entre la Garde républicaine du Congo-Brazzaville et les miliciens Ninja.

L'administrateur intérimaire du territoire de Luozi, Célestin Lusiama, qui a lancé l'alerte ce lundi 19 janvier, souligne que ces déplacés incluant femmes enceintes, enfants et personnes handicapées, manquent d'abris et de biens essentiels.

Il craint que la promiscuité accrue puisse favoriser des épidémies parmi ces familles.