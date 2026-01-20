Congo-Kinshasa: Le calme revient à Uvira 24 heures après les pillages et tirs

La ville d'Uvira, chef-lieu du Sud-Kivu, s'est réveillée dans le calme ce lundi 19 janvier 2026, après une journée marquée la veille par des pillages et des tirs sporadiques. Plusieurs sources locales indiquent que la ville est désormais sous le contrôle des Wazalendo, renforcé progressivement par les Forces armes de la RDC, (FARDC), descendant des collines environnantes.

Selon ces sources, les troupes de l'AFC/M23, retirées d'Uvira lundi, ont établi leur quartier général à Kabunambo, à moins d'un kilomètre au nord du centre-ville. Les autorités lancent des appels répétés invitant la population à s'abstenir de toute chasse à l'homme et à rester vigilante.

Dans la matinée, quelques activités ont timidement repris malgré les stigmates des pillages qui ont visé les services de l'État, les opérateurs économiques et de nombreux particuliers.

Un habitant témoigne : « Ce matin, ça va déjà, c'est calme. Hier seulement, il y avait des tirs, mais aujourd'hui la situation est vraiment apaisée. Les gens commencent à circuler librement et tout le monde est content. Pour les activités scolaires, demain nous serons en réunion du comité sous-provincial ; nous allons sensibiliser les parents pour que les cours puissent reprendre. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Si le retour des FARDC et des Wazalendo à Uvira est perçu par une partie des habitants comme un signe encourageant de stabilisation dans cette zone du Sud-Kivu, la proximité des positions rebelles continue d'inquiéter d'autres résidents.

Cependant, des incidents isolés sont encore signalés dans certaines communes d'Uvira. Des habitants rapportent la présence en grand nombre de troupes AFC-M23 dans plusieurs localités de la plaine de la Ruzizi, notamment à Luvungi, Bwegera, Sange et Kiliba ONDS. D'autres groupes armés seraient également visibles à Kamanyola, dans les hauts et moyens plateaux du territoire d'Uvira.