Maroc: L'exposition 'Au gré de la lumière' de Tahar Ben Jelloun, du 27 janvier au 07 mars à Casablanca

L'exposition "Au gré de la lumière" de l'artiste Tahar Ben Jelloun est prévue du 27 janvier au 07 mars à la galerie d'art L'Atelier 21 à Casablanca, réunissant une série de dix vitraux réalisés à partir de ses peintures ainsi qu'un ensemble de toiles présentées pour l'occasion.

Écrivain et artiste peintre de renom, Tahar Ben Jelloun développe depuis de nombreuses années une oeuvre qui semble dédiée à percer le mystère de la lumière, indique un communiqué de la galerie, précisant qu'"Au gré de la lumière" est une exposition qui révèle une dimension inédite dans le travail de Ben Jelloun, où le geste pictural s'épanouit dans la transparence et l'éclat du vitrail, composant un langage lumineux où motifs flottants et couleurs dialoguent pour donner corps à une quête quasi-mystique du mystère de la lumière.

Dans sa préface du catalogue d'exposition, Tahar Ben Jelloun évoque la genèse de ce projet et sa collaboration avec le maître verrier Philippe Brissy.

"C'est en visitant la petite église du village Le Thoureil, sur la Loire, dont j'ai dessiné les cartons pour des vitraux, qu'Aziz Daki et Nadia Amor ont eu l'idée de profiter du talent merveilleux de Philippe Brissy, maître verrier installé à Saumur. Faire de certaines de mes toiles des oeuvres en vitrail. Il lui a fallu une année de travail pour réaliser les dix vitraux exposés pour la première fois à l'Atelier 21. Quelque chose de magique est là. La lumière, captée par instinct, éclaire des espaces transparents où, en filigrane, l'enfance nue avec son âme intacte apparaît derrière les signes", raconte l'artiste peintre.

"Ces dix vitraux sont des oeuvres vivantes. Ils ont besoin d'être éclairés de manière précise et dans certains cas, laisser la lumière du ciel les visiter même furtivement", poursuit-il.

Né en 1947 à Fès, Tahar Ben Jelloun vit entre Paris, Tanger, et Marrakech. Ses oeuvres ont intégré de nombreuses collections privées et publiques dont celle de la Fondation Yannick et Ben Jakober (Espagne), du Musée San Salvatore In Lauro (Italie), de l'Institut du monde arabe (France) et de la Villa Harris, Musée de Tanger (Maroc).