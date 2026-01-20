Maroc: Soirée poétique à Marrakech en célébration du Nouvel An amazigh

Une soirée poétique célébrant le Nouvel An amazigh 2976 a été organisée, vendredi au Centre Culturel Daoudiate à Marrakech, avec la participation de nombreux poètes et acteurs culturels.

Organisée par la Maison de la Poésie de Marrakech dans le cadre des célébrations du Nouvel An amazigh initiées par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture), cette soirée a réunit des poètes aux parcours et aux sensibilités variés, qui ont livré des lectures poétiques mettant en lumière la mémoire, l'identité et les valeurs de coexistence et d'ouverture.

Cette manifestation culturelle s'inscrit également dans une nouvelle rubrique du programme poétique "Awal" de la Maison de la Poésie, qui favorise le dialogue entre les poésies amazighe et arabe, illustrant ainsi la richesse et la diversité de la scène poétique marocaine.

A cette occasion, les poètes Halim El Madani et Arinas Naïma Mouhtaine (poésie amazighe), ainsi que Khadija Ayyach et Mohammed Boukrim (poésie arabe), ont livré des lectures qui ont résonné avec la symbolique du Nouvel An Amazigh, abordant les questions de l'identité, de la mémoire et de la diversité culturelle.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la Maison de la Poésie de Marrakech, Abdelhak Mifrani, a souligné que cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à célébrer le pluralisme linguistique et la diversité culturelle du Maroc, tout en renforçant la présence de la poésie amazighe aux côtés des autres expressions poétiques nationales.

Cette célébration, a-t-il ajouté, incarne la richesse de l'identité marocaine à travers la diversité de ses affluents, de ses langues et de ses expressions culturelles, et témoigne de la volonté de la Maison de la Poésie de consacrer les valeurs d'ouverture et de coexistence.

De leur côté, les poètes participants ont fait part de leur fierté de prendre part à cette soirée ayant mis en exergue la richesse de la poésie amazighe et son interaction avec les autres formes poétiques, insistant sur l'importance de telles initiatives pour promouvoir la créativité, encourager le dialogue culturel et rapprocher la poésie du public dans toute sa diversité.

Les activités de cette manifestation culturelle se poursuivront samedi avec une rencontre ouverte avec le poète marrakchi et lauréat de la distinction de Sharjah, Ismaïl Zouirik, dans le cadre de la 8e édition du programme "Mouhawarat".

À travers ces programmes, la Maison de la Poésie de Marrakech oeuvre à renforcer la présence de la poésie dans l'espace culturel et à faire des grandes échéances nationales et culturelles des moments privilégiés de rencontre créative et d'échange culturel.

Bouillon de culture

Festival national de la poésie marocaine moderne

La 36e édition du Festival national de la poésie marocaine moderne s'est ouverte, jeudi soir à Chefchaouen, sous le thème "Résider poétiquement dans une patrie unifiée".

La cérémonie d'ouverture de cet événement, organisé par l'Association "Les Amis d'Al Mouaatamid ", avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), a été marquée par un vibrant hommage rendu à plusieurs poètes et journalistes, notamment Fatima Baroudi, Abdelhamid Jmahri, Latifa El Meskini, Zoubir Khayat, Jamal Amach et Maryam Touiyef, ainsi qu'à Abdessalam Benthakit, ancien membre du bureau de l'association.

Ces figures appartiennent à une génération de créateurs qui ont profondément marqué, par leur empreinte singulière, la scène poétique, littéraire et médiatique nationale.

À l'instar des éditions précédentes, le festival réunit critiques, poètes et artistes de divers horizons autour d'un programme riche et varié, comprenant des soirées poétiques, un colloque critique, des spectacles artistiques, une exposition dédiée au recueil poétique marocain, ainsi qu'un espace culturel spécialement aménagé à cet effet.