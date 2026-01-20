Maroc: Bourse - Le MASI cède 1,38% du 12 au 16 janvier

La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 12 au 16 janvier sur une note négative, son indice principal, le MASI, cédant 1,38% à 19.200,47 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 2,09% à 1.499,73 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody's ESG Solutions, a perdu 0,45% à 1.297,96 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a reculé de 1,05% à 1.884,22 pts.

Côté secteurs, les indices "Ingénieries et biens d'équipements industriels" (-7,63%), "Industrie agricole" (-3,75%) et "Services de transport" (-3,06%) ont accusé les plus forts replis.

A l'inverse, les meilleures performances ont été réalisées par les secteurs "Mines" (+8,6%), "Boissons" (+1,38%) et "Loisirs et hôtels" (+1,25%).

Les échanges ont dépassé 1,56 milliard de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central "Actions" et dominés par les transactions sur Managem (22,98%), SGTM (10,61%) et Attijariwafa Bank (10,59%).

De son côté, la capitalisation boursière a dépassé 1.067,36 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été enregistrées par M2M Group (-10,5% à 451 DH), Stroc Industrie (-8,69% à 246,55 DH), Salafin (-5,86% à 561,1 DH), Fenie Brossette (-5,73% à 395 DH) et Balima (-5,71% à 231 DH).

En revanche, les plus fortes hausses ont été affichées par SMI (+15,93% à 5.450 DH), Minière Touissit (+14,51% à 1.981 DH), Managem (+7,29% à 7.928 DH), Rebab Company (+6% à 113 DH) et Oulmès (+5,82% à 1.254 DH).