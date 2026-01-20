Maroc: Béni Mellal/CGEM - Les acteurs économiques régionaux réunis pour lever les freins à l'investissement

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) de la région de Béni Mellal-Khénifra, a organisé, vendredi, à Béni Mellal une rencontre de concertation avec des acteurs économiques privés relevant de la région.

Cette rencontre entend recueillir les propositions, les recommandations, les points de vue et les attentes des acteurs économiques locaux dans le but d'élaborer une vision partagée pour la promotion du développement économique régional.

Dans son allocution, le président de la section régionale de la CGEM, Youssef El Aboubbi, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une approche participative fondée sur l'écoute et la concertation avec les entreprises, rapporte la MAP.

Cet événement, a-t-il dit, intervient conformément à l'engagement de la section régionale de faire du dialogue un mécanisme fondamental de la gestion des affaires de la Confédération au niveau régional.

La rencontre vise, explique M. El Aboubi, à identifier les contraintes et les défis auxquels sont confrontées les entreprises de la région de Béni Mellal-Khénifra, à définir les priorités et à formuler des propositions concrètes et réalistes qui contribueront à stimuler l'investissement, à soutenir l'emploi et à renforcer le dynamisme économique de la région.

Cette rencontre, organisée dans la salle de conférence de la Chambre d'agriculture de Béni Mellal, s'inscrit dans le cadre de la promotion d'une culture de dialogue et de concertation avec le secteur privé et du renforcement de la contribution des entreprises à l'accompagnement des projets de développement en cours dans la région.