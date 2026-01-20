Chencha — Trente jeunes participants du village montagneux de Chencha, dont 19 femmes, témoignant de l'engagement de l'Église catholique en faveur d'un développement inclusif entre les sexes, ont pris part au projet de développement communautaire inclusif et centré sur l'école (C-SICD) organisé par la communauté spiritane locale.

Une fois de plus, les missionnaires démontrent le rôle vital de l'Église dans le développement humain holistique, en répondant à la fois aux besoins matériels et sociaux des personnes marginalisées dans les régions méridionales de l'Éthiopie. Plus précisément, l'initiative s'adressait aux jeunes chômeurs des kebeles de Doko-Shaye, Doko-Kale et Doko-Tsida.

Dans le cadre d'une initiative importante visant à lutter contre le chômage des jeunes et à promouvoir l'autonomie financière, le Service communautaire Spiritain en Éthiopie (SCORE) a organisé avec succès une formation spécialisée de deux jours destinée à améliorer les compétences professionnelles des jeunes de la région de Gamo.

Selon un communiqué publié dans la presse locale, le programme a été conçu pour aller au-delà des compétences techniques, en mettant l'accent sur les compétences transversales et les changements de mentalité nécessaires à l'entrepreneuriat moderne.

« L'objectif n'est pas seulement de fournir des informations, mais aussi de donner à ces jeunes hommes et femmes les outils nécessaires pour contribuer à leur communauté, atteindre l'indépendance économique et réaliser le potentiel que Dieu leur a donné », ont souligné les organisateurs lors de la cérémonie de clôture le 17 janvier.

Parmi les thèmes clés abordés lors des sessions intensives figuraient l'auto-leadership, la communication et le travail d'équipe, la résolution de problèmes et l'adaptabilité, les compétences en gestion financière et la planification stratégique. Outre les cours théoriques, le programme offrait un parcours concret vers l'emploi. Les participants ont identifié les secteurs d'activité spécifiques dans lesquels ils souhaitent s'engager.

Dans une prochaine étape, SCORE mènera des études de faisabilité sur les secteurs choisis et fournira le capital et le soutien initiaux nécessaires à la transition de ces jeunes vers un rôle actif dans l'économie locale.

Les données récentes de l'Ethiopian Statistical Service (ESS) mettent en évidence une disparité marquée : le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 29 ans dans les zones urbaines a atteint environ 27,2 %. En outre, les jeunes femmes sont touchées de manière disproportionnée, avec des taux de chômage souvent deux fois plus élevés que ceux des hommes.