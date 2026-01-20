Nigeria: Le père Bobbo Paschal libéré après deux mois de captivité

19 Janvier 2026
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — Après deux mois de prison, le père Bobbo Paschal, curé de la paroisse Saint-Étienne dans la zone de gouvernement local (LGA) de Kushe Gudgu Kagarko, dans l'État de Kaduna (au centre-nord du Nigeria), enlevé dans la résidence paroissiale aux premières heures du 17 novembre (voir Fides 18/11/2025), est libre. Lors de l'attaque, les bandits avaient tué le frère du prêtre.

Sa libération a été confirmée par un communiqué de l'archidiocèse de Kaduna, signé par le chancelier, le père Christian Okewu Emmanuel, selon lequel le prêtre a été libéré sain et sauf le 17 janvier.

Mgr Matthew Man-Oso Ndagoso, Archevêque de Kaduna, a remercié les agences de sécurité, les paroissiens et les citoyens qui ont agi et prié pour la libération du père Paschal.

Quelques heures après son enlèvement, une fausse nouvelle annonçant la mort du prêtre avait été diffusée sur certains réseaux sociaux, puis officiellement démentie par l'archidiocèse de Kaduna (voir Fides 20/11/2025).

Les circonstances et les modalités de la libération du père Paschal ne sont pas connues pour l'instant.

