Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Patrick Achi veut un 'Grand Parlement' pour bâtir une 'Grande Côte d'Ivoire'

Faire du Parlement le moteur silencieux mais décisif de la transformation nationale. Telle est la vision claire et assumée portée par Patrick Achi, président de l'Assemblée nationale, à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2026, ce lundi 19 janvier, à Abidjan-Plateau. Plus qu'un discours de rentrée parlementaire, le nouveau président a livré une véritable feuille de route institutionnelle, appelant à un Parlement fort, exigeant et résolument tourné vers les résultats.

Au coeur de son message, Patrick Achi a placé l'Assemblée nationale au centre de la trajectoire de développement voulue par le Président de la République, Alassane Ouattara. « Le temps de la Grande Côte d'Ivoire est venu et nous allons y travailler avec notre volonté la plus farouche.

Et cette Grande Côte d'Ivoire va exiger de nous un Grand Parlement, c'est-à-dire un Parlement à la hauteur de l'histoire qui s'écrit. Une Assemblée nationale plus forte par la qualité de son travail, l'audace de ses idées, la constance de ses méthodes et la clarté de ses responsabilités », a-t-il affirmé, appelant les députés à assumer pleinement leur rôle dans la consolidation de la stabilité démocratique et l'accélération de la transformation économique et sociale du pays.

Pour le président de l'Assemblée nationale, la réussite de cette ambition passe nécessairement par un Parlement à la hauteur des enjeux historiques. Un Parlement capable de traduire la vision présidentielle en lois utiles, en choix budgétaires rigoureux et en politiques publiques lisibles et évaluées avec exigence. « Sans lois justes, sans contrôle parlementaire de qualité, il ne peut y avoir de transformation durable ni de progrès réel », a-t-il martelé.

Patrick Achi a ainsi esquissé les contours d'un « Grand Parlement », non pas proclamé, mais construit méthodiquement. Une institution fondée sur une relation fluide et respectueuse avec le gouvernement, dans le strict respect de la séparation des pouvoirs, mais unie par une même exigence de résultats au service du peuple ivoirien.

Selon lui, l'évaluation parlementaire doit devenir un levier moderne de l'action publique, garantissant l'efficacité des politiques engagées et la bonne utilisation des ressources publiques. L'Assemblée nationale, a-t-il souligné, ne décide pas à la place de l'Exécutif, mais veille à ce que chaque décision serve l'intérêt général et contribue concrètement à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens.

La cérémonie, de haute portée républicaine, s'est tenue en présence du vice-Président de la République, représentant le Chef de l'État, Alassane Ouattara, de la présidente du Sénat, des présidents d'institutions, du corps diplomatique, des chefs traditionnels et religieux, ainsi que des députés et des sénateurs. Dans cet hémicycle qu'il a qualifié de « maison commune de la démocratie ivoirienne », Patrick Achi a solennellement marqué le démarrage effectif des travaux de la législature 2026-2030.

En ouvrant cette première session ordinaire de 2026, Patrick Achi a appelé les députés à inscrire leur action dans une culture assumée du résultat, de la responsabilité et de l'exemplarité. Pour lui, le Parlement doit être le cœur battant de la démocratie ivoirienne, un repère de stabilité institutionnelle et un facteur de confiance pour les citoyens, les partenaires et les investisseurs. À travers cette vision, le président de l'Assemblée nationale ambitionne de faire de la législature 2026-2030 un pilier de la stabilité démocratique et un levier décisif de la réussite du projet « Pour une Grande Côte d'Ivoire », à l'horizon 2030.