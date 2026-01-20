Afrique: Finale Maroc-Sénégal - La CAF tape du poing sur la table après des incidents jugés inacceptables

La Confédération Africaine de Football (CAF) est montée au créneau à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, disputée dimanche soir à Rabat entre le pays hôte, le Maroc, et le Sénégal.

Dans un communiqué officiel, diffusé ce lundi 19 janvier 2026, l'instance dirigeante du football africain a condamné avec fermeté le comportement jugé « inacceptable » de certains joueurs et officiels au terme de cette rencontre très disputée. Selon la CAF, des attitudes inappropriées ont été constatées, notamment à l'encontre de l'équipe arbitrale et des organisateurs du match. Des scènes de contestation virulente, d'énervement excessif et de manque de retenue ont terni l'image de cette finale pourtant attendue comme l'apothéose d'un tournoi salué pour sa qualité organisationnelle et son niveau sportif relevé.

« La CAF condamne fermement tout comportement inapproprié pendant les matchs, en particulier ceux visant l'équipe arbitrale ou les organisateurs du match », précise le communiqué. L'instance panafricaine rappelle que le respect des officiels, des règles du jeu et des valeurs du fair-play constitue un pilier fondamental de ses compétitions.

La Confédération africaine de football a par ailleurs indiqué avoir ouvert une procédure d'examen approfondi. Toutes les images disponibles, y compris les séquences télévisées et les enregistrements vidéo officiels, sont actuellement passées au crible. Le dossier sera ensuite transmis aux instances compétentes afin que des sanctions appropriées puissent être prises à l'encontre des personnes reconnues coupables.

Cette sortie ferme de la CAF vise à préserver l'intégrité de ses compétitions et à envoyer un signal clair aux acteurs du football africain : aucun écart de conduite ne sera toléré, quel que soit l'enjeu ou le prestige de la rencontre. En attendant les conclusions de l'enquête disciplinaire, la CAF invite le public et les médias à consulter son site officiel pour toute information complémentaire sur la CAN Maroc 2025. Une édition qui, malgré ces incidents regrettables, restera marquée par un niveau de jeu élevé et une mobilisation populaire exceptionnelle à travers le continent.