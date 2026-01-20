Congo-Kinshasa: Le ministre des Droits humains mobilise les pasteurs pour la paix dans l'Est de la RDC

Le ministre des Droits humains mobilise les princes de l'Église pour le retour de la paix dans la partie Est du pays.

Samuel Mbemba a lancé son appel lors d'un échange organisé ce dimanche 18 janvier avec la corporation des pasteurs de la ville-province de Kinshasa.

Pour le ministre des Droits humains, cette rencontre a consisté à partager un moment de joie et de fraternité avec ses pairs, tout en s'alignant derrière le Chef de l'État dans le processus de restauration de la paix dans la partie Est du pays.

Dans son allocution, Samuel Mbemba a exhorté ses hôtes à soutenir le Président de la République, qui fait du retour de la paix à travers le pays une priorité de ses priorités.

A cette occasion, ce membre du Gouvernement a dénoncé la malice de Kigali qui, par la terreur, chercherait à exterminer les populations locales de certains territoires afin d'y installer ses ressortissants dans le but de s'approprier des terres congolaises.

« Le Rwanda, par l'entremise de ses supplétifs de l'AFC/M23, a pris le contrôle de deux de nos provinces. Ces forces importent des ressortissants rwandais pour les installer dans les territoires occupés, après avoir terrorisé les populations locales. L'objectif est clair : qu'après des années, ils réclament ces terres alors qu'elles ne leur appartiennent pas. En tant que serviteurs de l'Éternel et citoyens conscients, nous devons en être pleinement informés », a-t-il souligné.

Les serviteurs de Dieu présents ont saisi cette opportunité pour élever des prières en faveur du pays et du Président de la République. Un moment intense de prières et d'intercessions a ponctué cette rencontre.